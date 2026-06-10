Shirur Water Crisis: शिरूरमधील १० गावांचा घसा कोरडा; कोंढापुरीचा तलाव कोरडा, पाणीपुरवठा योजना बंद

तळेगाव ढमढेरे : चासकमान धरणातील पाण्याच्या ढिसाळ नियोजनामुळे कोंढापुरी (ता. शिरूर) परिसरातील १० पेक्षा अधिक गावांवर भीषण पाणीटंचाईची कुऱ्हाड कोसळली आहे. कोंढापुरीचा शासकीय तलाव कोरडा ठणठणीत पडल्याने पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या आहेत. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी कोंढापुरी येथे बैठक घेऊन प्रशासनाला धारेवर धरले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...कोंढापुरी येथे चासकमानच्या पाण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांची नुकतीच बैठक झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य शेखर पाचुंदकर, पंचायत समितीचे उपसभापती रामभाऊ सासवडे व परिसरातील विविध गावांतील ग्रामस्थ उपस्थित होते..चासकमानच्या पाण्याचे योग्य नियोजन झाले नसल्यामुळे हक्काचे पाणी नागरिकांना मिळालेले नाही; पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे, शेतातील उभी पिके जळून चालली आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.या गावांत पाणीटंचाईबुरुंजवाडी, कोंढापुरी, गणेगाव खालसा, खंडाळे, पिंपरी दुमाला, पिंपळे खालसा, जातेगाव, वाघाळे, रांजणगाव गणपती, कासारी.आगामी नियोजनपाणी सोसायट्या स्थापन करणेजिल्हाधिकाऱ्यांच्या राखीव कोट्यातील वेळ नदीत पाणी सोडण्यास भाग पाडणेआंदोलन उभारण्याचा लढासिंचन भवन, जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर पाणी प्रश्नाचे गांभीर्य मांडणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.