Indapur Water Crisis: नीरेकाठच्या गावांवर जलसंकट! इंदापूरमधील बंधारे कोरडे; ‘वीर’मधून पाणी सोडण्याची मागणी

नीरा नरसिंहपूर : नीरा नदीला पुराचे पाणी वाहून गेल्यानंतर नदीवरील बंधाऱ्यांना ढापे न टाकल्यामुळे इंदापूर आणि माळशिरस तालुक्यांतील नदीकाठच्या गावांमध्ये पाणीटंचाईचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. नदीवरील जवळपास सर्वच बंधारे कोरडे पडले आहेत. पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने पाण्याचे टँकर सुरू करावेत तसेच वीर धरणातून नीरा नदीत पाणी सोडून बंधारे भरून घ्यावेत, अशी मागणी शेतकरी आणि ग्रामस्थांकडून होत आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.नीरा नदीकाठावरील इंदापूर तालुक्यातील गिरवी, ओझरे, गोंदी, लुमेवाडी, सराटी, भगतवाडी, पिठेवाडी, चाकाटी, निरनिमगाव आदी गावांत तर माळशिरस तालुक्यातील संगम, गणेशगाव, माळीनगर, तांबवे, सवतगाव, अकलूज, चाकोरे, आनंदनगर आदी गावांतील पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा व पाणी तातडीने उपलब्ध करून द्यावे व संभाव्य अनर्थ टाळावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. पावसाळ्यात नीरा नदीतून मोठ्या प्रमाणावर पुराचे पाणी वाहून गेले. मात्र, पूर ओसरल्यानंतर नदीवरील बंधाऱ्यांना ढापे न टाकल्यामुळे बंधाऱ्यांमध्ये पाणीसाठा टिकून राहिला नाही. परिणामी, अनेक बंधाऱ्यांतील पाणी संपून नदीपात्र कोरडेठाक पडले आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, शेती आणि पशुधनावरही त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..नीरा नदीकाठच्या गावांमध्ये पाणीटंचाई वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रशासनाने परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकर सुरू करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी आणि वीर धरणातून पाणी सोडण्याबाबत जलसंपदा विभागाने समन्वय साधावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळीच उपाययोजना झाल्या नाहीत तर ग्रामीण भागातील संकट अधिक गडद होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. आता प्रशासन आणि जलसंपदा विभाग याबाबत कोणता निर्णय घेतात, तसेच नीरा नदीतील बंधाऱ्यांमध्ये पुन्हा पाणी कधी येणार, याकडे नदीकाठच्या ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे..पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंतीनीरा नदीकाठच्या अनेक गावांमध्ये नदीच्या पाण्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पिण्याच्या पाण्याची आणि इतर दैनंदिन गरजांची पूर्तता अवलंबून असते. नदीपात्र कोरडे पडल्याने विहिरींच्या पाणीपातळीवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. उपलब्ध जलस्रोतांवर ताण वाढत असल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागत आहे. परिस्थिती आणखी गंभीर होण्यापूर्वी प्रशासनाने संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावांचे सर्वेक्षण करून टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी होत आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवरपाण्याअभावी जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. त्यातच दुष्काळी परिस्थितीमुळे चाऱ्याची उपलब्धता कमी होत असल्याने पशुधन जगवायचे कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना पाणी आणि चारा या दोन्ही समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.