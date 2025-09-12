पुणे

Water Issue : नळाच्या पाण्यातून चक्क आळ्या; आशानगर, वैदूवाडीत थाळ्या वाजवून महिलांचा संताप

वैदूवाडी आणि आशानगर भागात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा वाहिनीतून आळ्यांचे पाणी.
Water Crisis Worms Found in Tap Water

शिवाजीनगर - वैदूवाडी आणि आशानगर भागात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा वाहिनीतून आळ्यांचे पाणी येत असल्याने परिसरातील महिलांनी पाण्याच्या टाकीजवळ एकत्र येऊन थाळ्या वाजवून प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.

