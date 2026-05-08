Dam Water Storage : पुणे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा; गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ७.१६ टक्के अधिक

पुणे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये गतवर्षीपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे.
पुणे - जिल्ह्यातील धरणांमध्ये गतवर्षीपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे. जलसंपदा विभागाच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील २६ धरणांमध्ये ४७.१३ टीएमसी (अब्ज घनफूट) म्हणजेच २३.७६ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. गतवर्षी या दरम्यान ३२.९२ (१६.६० टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध होता. गतवर्षीच्या तुलनेमध्ये ७.१६ टक्के अधिक जलसाठा आहे. पुढील काही दिवस शेतकऱ्यांनी पाण्याचे काटेकोर नियोजन केल्यास संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता काही प्रमाणात कमी राहू शकते, असा अंदाज जलसंपदा विभागाने व्यक्त केला आहे.

