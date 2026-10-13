पुणे

Water Supply : टंचाईग्रस्त गावांत पाण्याची गुणवत्ता तपासणार; १८ हजार ६५० नागरिकांना पिण्यासाठी टँकरद्वारे पाणी

पुणे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. बारामती, इंदापूर आणि दौंड तालुक्यांतील काही गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवत आहे.
Water Scarcity

Water Scarcity

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पाणीटंचाई असलेल्या जिल्ह्यातील गावांमध्ये नागरिकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी आरोग्य विभागाने पाण्याच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टँकरमध्ये पाणी भरले जाते त्या ठिकाणापासून ते गावात नागरिकांना पाणी वितरित करण्याच्या ठिकाणापर्यंत नमुने तपासले जाणार आहेत. तसेच पाणीपुरवठ्यासाठी अधिग्रहित केलेल्या विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाण्याचीही तपासणी केली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
village
Water supply
Water Scarcity
Drought
drinking water crisis
tankers for villages
water quality testing Pune
Marathi News Esakal
www.esakal.com