Khadakwasla Dam : खडकवासला धरणातून रात्री दहा वाजता ८५१७ क्युसेकचा विसर्ग सुरु

वाढलेल्या पावसामुळे खडकवासला प्रकल्पातील धरणांमध्ये पाणीसाठा झपाट्याने वाढत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
खडकवासला - पुन्हा वाढलेल्या पावसामुळे खडकवासला प्रकल्पातील धरणांमध्ये पाणीसाठा झपाट्याने वाढत आहे. परिणामी खडकवासला धरणातून सोमवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून विसर्ग वाढविण्यास सुरुवात करण्यात आली. रात्री दहा वाजता हा विसर्ग ८५१७ क्युसेक करण्यात आला.

