Khadakwasla Dam : खडकवासला धरणातून रात्री दहा वाजता ८५१७ क्युसेकचा विसर्ग सुरु

खडकवासला - पुन्हा वाढलेल्या पावसामुळे खडकवासला प्रकल्पातील धरणांमध्ये पाणीसाठा झपाट्याने वाढत आहे. परिणामी खडकवासला धरणातून सोमवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून विसर्ग वाढविण्यास सुरुवात करण्यात आली. रात्री दहा वाजता हा विसर्ग ८५१७ क्युसेक करण्यात आला..वरसगाव धरणातून सोमवारी रात्री नऊ वाजल्यापासून सांडव्याद्वारे ३६२० व विद्युत निर्मिती केंद्रातून ६०० असा एकूण ४२२० क्युसेक पाणी मोसे नदीपात्रात सोडले जात आहे.पानशेत धरणातून मंगळवारी मध्यरात्री बारा वाजल्यापासून सांडव्याद्वारे १७१३.४ व विद्युत निर्मिती केंद्रातून ६०० असा एकूण २३१३.४ क्युसेक पाणी आंबी नदीपात्रात सोडले जाणार आहे..खडकवासला धरणातून २४ ऑगस्ट रोजी रात्री दहा वाजल्यापासून विसर्ग १८५० वरून ३३६६ क्युसेक करण्यात आला. त्यानंतर २५ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी पाच वाजता हा विसर्ग ३३६६ वरून ६५१५ क्युसेक करण्यात आला. तर रात्री दहा वाजता पुढे वाढवून ८५१७ क्युसेक पाणी मुठा नदीपात्रात सोडले आहे.नदीकाठी व नाल्यालगत राहणाऱ्या नागरिकांना प्रशासनाकडून सतर्क राहण्याचे आवाहन पाटबंधारे विभ्गाने केले आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास विसर्ग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी..खडकवासला धरण साखळीतील सर्व धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली असून २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी संध्याकाळी पाच वाजता प्रकल्पातील एकूण साठा २८.२७ टीएमसी म्हणजेच ९६.९८ टक्के झाला आहे. गतवर्षी याच कालावधीत प्रकल्पात ९६.९७ टक्के साठा होता..धरणानिहाय सद्यस्थिती :खडकवासला धरण :- पाणीसाठा – 1.49 टीएमसीटक्केवारी – 75.60%- आजपर्यंत एकूण विसर्ग – 20.83 टीएमसीपानशेत धरण :- पाणीसाठा – 10.43 टीएमसीटक्केवारी – 97.93%.वरसगाव धरण :- पाणीसाठा – 12.64 टीएमसीटक्केवारी – 98.60%टेमघर धरण :- पाणीसाठा – 3.71 टीएमसीटक्केवारी – 100% (पूर्ण भरलेले).