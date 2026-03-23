Pune News: ‘जलजीवन’चे काम रखडल्याने टंचाईच्या झळा; मेदनकरवाडीकर तहानेने व्याकूळ, खासगी ४०० टँकरचा पाणीपुरवठा अपुरा!

चाकण : मेदनकरवाडी (ता. खेड) परिसरात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. विहिरी कोरड्याठाक पडल्या आहेत. त्यामुळे सध्या दररोज सुमारे ४०० खासगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असला तरी तो अपुरा ठरत आहे. जलजीवन योजनेचे काम रखडल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. .मेदनकरवाडीत सध्या वाढत्या उन्हामुळे कूपनलिकांचीही भूजल पातळी खालावली आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने परिणामी लाखो रुपये मोजून नागरिकांना पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. मेदनकरवाडीची लोकसंख्या वाढली असल्याने पाणीपुरवठ्याची समस्या गंभीर होत आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी नागरिकांसह सरपंच अमोल साळवे, पंचायत समितीचे माजी सदस्य महेंद्र मेदनकर यांनी केली आहे..'जलजीवन'चे दोन वर्षांपासून काम ठप्पमेदनकरवाडीत पैसे मोजूनही पाणी योग्य वेळी मिळत नसल्याने स्थानिक, कामगार कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. त्यात जलजीवन योजनेचे कामही रखडलेले आहे. दोन वर्षांपासून हे काम प्रलंबित आहे. अपुऱ्या पाण्यामुळे नागरिकांना खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. जलवाहिनी टाकण्याचे तसेच जलसाठा टाक्यांची कामे अपूर्ण अवस्थेत असल्यामुळे नागरिक, कामगार संताप व्यक्त करत आहेत..एमजेपी व भामा नदीवरून तसेच कडाचीवाडी पाझर तलावाजवळील विहिरीतून पाणीपुरवठ्याच्या योजना असल्या तरी पाणीपुरवठा फार कमी प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.- संकेत मेदनकर, माजी उपसरपंच.सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना या दोन ठिकाणांहून होते. भामा नदीवरून तसेच कडाचीवाडी पाझर तलावाच्या जवळील विहिरीतून आहे. परंतु पाणी कमी असल्याने तसेच वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने पाणीपुरवठा वेळेवर होत नाही. एमजेपीचा पाणीपुरवठा कमी प्रमाणात होत आहे. प्रत्यक्षात गावाला तीन दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा ग्रामपंचायतीच्या वतीने होतो. योजनेचे ८० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.- सुभाष धोत्रे, ग्रामविकास अधिकारी.नागरिकांच्या मागण्याजलजीवन योजनेचे काम त्वरित पूर्ण करावेकायमस्वरूपी पाणीपुरवठा व्यवस्था उभी करावी.ग्रामपंचायत प्रशासनाने सरकारी टँकर सुरू करावेतयोग्य वेळी तसेच समान प्रमाणात पाण्याचे वाटप करावेसध्याची स्थितीऔद्योगीकरणामुळे लोकसंख्येत वाढतीन दिवसांतून होणारा पाणीपुरवठा अपुराखासगी टँकरसाठी मोजावे लागतात लाखो रुपयेपाणीपुरवठा योजना निष्प्रभनागरिक, कामगारांचे लाखो रुपये पाण्यावर खर्चगृहप्रकल्पांसाठी पाण्याचा वापर.