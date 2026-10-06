Waterline Burst : जलवाहिनी फुटल्याने कात्रज कोंढवा रस्ता भागात पाणी टंचाई

पुणे - पुण्यातील अत्यंत वर्दळीचा आणि धोकादायक अशा कात्रज-कोंढवा रस्ता नागरिकांच्या जीवावर उठला आहे. रस्ता रुंदीकरणाच्या रखडलेल्या नियोजनशून्य कामामुळे आतापर्यंत अनेकांचे बळी गेले आहेतच. पण आता ठेकेदाराकडून चुकीच्या पद्धतीने काम केले जात असल्याने वारंवार जलवाहिनी फुटून नागरिकांना अघोषित पाणीबाणीला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून येथे भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे..गोकुळनगर, माऊलीनगर, सिल्व्हर ओक, जलधारा, आकाश दर्शन सोसायटी आणि उत्कर्ष सोसायटीसह परिसरातील अनेक भागांत पाणी नाही. रस्त्याच्या कामादरम्यान महापालिकेकडून वारंवार जलवाहिन्या बदलल्या व हलवल्या जातात, मात्र त्या सतत फुटत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. पाणी सोडण्याची कोणतीही निश्चित वेळ नसल्यामुळे नोकरदारांची मोठी कोंडी होत आहे. कामावर गेल्यानंतर पाणी आल्यास घरचे करायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पिण्यासाठी व वापरासाठी पाण्याचा थेंबही नसल्याने नागरिक हतबल झाले असून, विकतचे पाणी आणि टँकरच्या आर्थिक भुर्दंडामुळे जनता त्रस्त झाली आहे..चावीवाल्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे व्यवस्थित पाणी पुरवठा होत नाही. जलवाहिन्यांच्या जोडण्यांमधील हेराफेरीमुळे पाणी पुरवठ्यात दुजाभाव सुरू असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत मूलभूत हक्कासाठी जनता वणवण भटकत असताना, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नगरसेवकांनी पाठ फिरवल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..कात्रज कोंढवा रस्त्यावरील जलवाहिनीमध्ये सोमवारी रात्रीपासून गळती सुरू झालेली आहे. तेथे तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून, काम पूर्ण झाल्यानंतर लगेच पाणीपुरवठा सुरळीत केला जाईल.- नितीन खुडे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.