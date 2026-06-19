Pune Water Leakage: दिवसाआड पाणी मिळते, पण इथे हजारो लिटर पाणी रस्त्यावर! पुण्यातील धक्कादायक वास्तव समोर

कोंढवा: शहरात पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण झालेली असताना कात्रज-कोंढवा रोड परिसरातील इस्कॉन मंदिरामागे, द्वारिका नगरी सोसायटीजवळील पिण्याच्या पाण्याच्या जलवाहिनीमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या गळतीमुळे नागरिकांनी महापालिकेकडे तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.सध्या पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा कमी झाल्याने अनेक भागांमध्ये दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. परिणामी नागरिकांना पाण्यासाठी विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याच्या जलवाहिनीतून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. .गळतीमुळे पाण्याचा अपव्यय होत असून भविष्यातील पाणीपुरवठ्यावरही त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पाणीकपातीची टांगती तलवार डोक्यावर असताना जलवाहिन्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने महापालिका प्रशासनाविरोधात संतापाची भावना व्यक्त होत आहे..महापालिका आयुक्तांना याबाबत तक्रार दिली असून अशा प्रकारच्या पाणीगळती तातडीने थांबविण्यात याव्यात. तसेच शहरामध्ये अनधिकृत नळजोडांचा शोध घेण्यासाठी पुणे महापालिका आणि संबंधित विभागाने विशेष मोहीम राबवून पथकाची नेमणूक करावी. -सचिन शिंदे, स्थानिक नागरिक.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...संबंधित ठिकाणाची मुकादमांनी पाहणी केली असून व्हॉल्वमधून ही गळती होत आहे. आज यावर काम करुन गळती बंद करण्यात येईल. -दिपक रोमण, शाखा अभियंता, पाणीपुरवठा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.