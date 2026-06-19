पुणे

Pune Water Leakage: दिवसाआड पाणी मिळते, पण इथे हजारो लिटर पाणी रस्त्यावर! पुण्यातील धक्कादायक वास्तव समोर

Pune residents demand action over water wastage from leaking pipeline: कोंढव्यात पिण्याच्या जलवाहिनीतून हजारो लिटर पाणी रस्त्यावर; पाणीटंचाईच्या शहरात महापालिकेच्या निष्काळजीपणावर नागरिकांचा संताप
Citizens Angry Over Water Waste as Supply Remains Alternate-Day in Many Areas

Citizens Angry Over Water Waste as Supply Remains Alternate-Day in Many Areas

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोंढवा: शहरात पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण झालेली असताना कात्रज-कोंढवा रोड परिसरातील इस्कॉन मंदिरामागे, द्वारिका नगरी सोसायटीजवळील पिण्याच्या पाण्याच्या जलवाहिनीमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या गळतीमुळे नागरिकांनी महापालिकेकडे तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे.

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