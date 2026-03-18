Pune News: चांदणी चौक ते कोथरूड दरम्यानच्या मार्गावर खडकातून पाझर; पाण्यामुळे खडक ठिसूळ, दरडी कोसळण्याचा धोका!

कोथरूड : चांदणी चौक ते कोथरूड दरम्यानच्या मार्गावर गेल्या दोन वर्षांपासून खडकातून पाणी पाझरत असल्याने दरडी कोसळण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. भर उन्हाळ्यातही सुरू असलेली ही गळती तातडीने थांबवण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे..चांदणी चौकातील महामार्गावर पाणीटाकी असलेल्या डोंगराच्या बाजूने दररोज मोठ्या प्रमाणावर पाणी पाझरत असते. सध्याच्या भर उन्हाळ्यातही या ठिकाणी पाणी वाहत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. हे पाणी जलवाहिनीच्या गळतीचे असल्याचा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. महामार्ग प्रशासनाने या ठिकाणी खडकाला खिळे ठोकून पाणी वाहून जाण्यासाठी तात्पुरता मार्ग करून दिला असला, तरी मूळ समस्येवर उपाय शोधलेला नाही..कुणाल वेडेपाटील यांनी सांगितले की, ''आम्ही केलेल्या तक्रारीनंतर 'सकाळ'मध्ये या प्रश्नाला वाचा फोडण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिकेने गळतीचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अद्यापही हे पाणी कशाचे आहे, हे शोधण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. ही गळती तातडीने थांबवणे आवश्यक आहे.''.स्थानिक रहिवासी रमेश उभे यांनी सांगितले की, सततच्या पाण्यामुळे खडक ठिसूळ होत आहेत. हा रस्ता वर्दळीचा असल्याने दरडी कोसळल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते. प्रशासनाने नुकत्याच येथील सैल झालेल्या दरडी हटवल्या आहेत, मात्र पाझर कायम आहे..चांदणी चौक ते कोथरूड दरम्यानच्या मार्गावरील जलवाहिनीतून कोणत्याही प्रकारची गळती होत नाही. मध्यंतरी दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद असतानाही डोंगरातून पाणी पाझरत होते. बीडीपी क्षेत्रातील घरांना सांडपाण्याची व्यवस्था नसल्याने ते पाणी खडकातून पाझरत असावे, असा प्राथमिक अंदाज आहे. जलवाहिन्यांची तपासणी केली असून, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा दोष आढळून आलेला नाही. मात्र, हे पाणी नेमके कशाचे आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नाही.- नरेंद्र परदेशी, कनिष्ठ अभियंता, पुणे महापालिका.