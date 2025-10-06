पुणे

Pune Water Close : पुणे शहराच्या बहुतांश भागात गुरुवारी पाणी पुरवठा राहणार बंद

पुण्यातील सर्व पेठा, कोंढवा, हडपसर, खराडी, औंध, बोपोडी, सहकारनगर आदी भागातील पाणी पुरवठा गुरुवार (ता. ९) बंद ठेवण्यात येणार आहे.
Water Supply close
Water Supply closesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रात विद्युत व स्थापत्य विषयक कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी सर्व पेठा, कोंढवा, हडपसर, खराडी, औंध, बोपोडी, सहकारनगर आदी भागातील पाणी पुरवठा गुरुवार (ता. ९) बंद ठेवण्यात येणार आहे. शुक्रवारी (ता. १०) दुपारी उशिरा व कमी दाबाने पाणी पुरवठा सुर होईल, नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन महापालिकेतर्फे केले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Water supply

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com