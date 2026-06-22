पुणे

पाणी येणार नाही

पाणी येणार नाही
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कास योजनेतून
पाणीपुरवठा खंडित
सातारा, ता. २२ ः कास येथे विविध ठिकाणी झालेली गळती काढण्यासाठी तसेच नवीन जलवाहिनीला जुनी वाहिनी जोडण्याचे काम करावयाचे असल्याने कास धरण योजनेतून शहरातील भागात केला जाणारा पाणीपुरवठा दोन दिवस होऊ शकणार नाही, अशी माहिती मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी दिली.
बुधवारी (ता. २४) आणि गुरुवारी (ता. २५) शहरातील सायंकाळ सत्रातील कास माध्यमातील पोळी वस्ती, संत कबीर सोसायटी तसेच डोंगराळ भागातील बालाजी नगर, कांबळे वस्ती, जांभळेवाडा या परिसरातील तसेच कात्रेवाडा टाकी माध्यमातील सायंकाळी सत्रातील होणारा पाणीपुरवठा होऊ शकणार नाही. याबरोबरच गुरुवारी (ता. २५) आणि शुक्रवारी (ता. २६) कास माध्यमातील सकाळ सत्रातील पॉवर हाऊस येथून होणारा यादोगोपाळ पेठ, मंगळवार पेठ या भागातील नागरिकांना तसेच कात्रेवाडा टाकी, गुरुकुल टाकी, व्यंकटपुरा टाकी, भैरोबा टाकी, कोटेश्‍वर टाकी या टाक्यांच्या माध्यमातून वितरण होणाऱ्या भागातील नागरिकांना पाणीपुरवठा होऊ शकणार नाही, असे जळक यांनी कळविले आहे.

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