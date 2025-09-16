पुणे - महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून जुने पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या वडगाव जलकेंद्र, राजीव गांधी पंपींग, वारजे जलकेंद्र व होळकर जलकेंद्र या विविध ठिकाणच्या जलकेंद्रांच्या ठिकाणी विद्युत व पंपिंग विषयक देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत..त्यामुळे शहराच्या पश्चिम व दक्षिण भागामध्ये गुरुवारी (ता. १८) पाणी पुरवठा बंद असणार आहे. तर दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी (ता. १९) सकाळी उशिरा व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली आहे.जुने पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राच्या अंतर्गत पर्वती टाकी परिसर, वडगाव जलकेंद्र, राजीव गांधी पंपींग, खडकवासला जॅकवेल, वारजे फेज १, २, वारजे जलकेंद्र, त्या अखत्यारीत येणारे एसएनडीटी व चांदणी चौक, गांधी भवन, पॅनकार्ड क्लब टाकी परिसर, वारजे जलकेंद्राअंतर्गत येणारे गणपती माथा, वारजे माळवाडी जलकेंद्र, एसएनडीटी, होळकर जलकेंद्र या ठिकाणी देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत..त्यामुळे संबंधित केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागात गुरुवारी पाणी पुरवठा बंद असेल, तर शुक्रवारी कमी दाबाने पाणी पुरवठा होईल, अशा माहिती पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी दिली.पाणी पुरवठा बंद असणारा परिसर* पर्वती एचएलआर टाकी परिसर - सहकारनगर, पद्मावती, बिबवेवाडी, मुकुंदनगर, महर्षीनगर, गंगाधाम, चिंतामणीनगर, लेकटाऊन, शिवतेजनगर, अप्पर इंदिरानगर, लोअर इंदिरानगर, महेश सोसायटी, बिबवेवाडी गावठाण, प्रेमनगर, आंबेडकरनगर, डायसप्लॉट, सॅलिसबरी पार्क, ठाकरे वसाहत, पर्वती गावठाण, शिवनेरीनगर, मिठानगर, कोंढवा खुर्द, साईबाबा नगर,.* वडगाव जलकेंद्र परिसर - हिंगणे, आनंदनगर, वडगाव, धायरी, आंबेगाव पठार, दत्तनगर, धनकवडी, कात्रज, भारती विद्यापीठ परिसर, कोंढवा बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द व बुद्रुक, येवलेवाडी, सहकारनगर भाग २, आंबेडकरनगर, टिळकनगर परिसर* राजीव गांधी पंपिंग परिसर - सच्चाई माता टाकी, संतोषनगर, दत्तनगर, आंबेगाव बुद्रूक व खुर्द, वंडर सिटी, मोरेबाग, श्रीहरी टाकी, बालाजीनगर, पवार हॉस्पिटल परिसर, सुखसागर नगर, राजस सोसायटी, सुंदरबन सोसायटी, कात्रज गावठाण, दत्तनगर, वरखडे नगर, येवलेवाडी.* चांदणी चौक चौकोनी टाकी परिसर - पाषाण साठवण टाकी परिसर, भूगाव रोड परिसर, कोकाटे वस्ती, सेंटीन हिल सोसायटी, मधुबन सोसायटी, संपूर्ण बावधन, उजवी व डावी भुसारी कॉलनी, चिंतामणी सोसायटी, शांतीबन सोसायटी, डुक्कर खिंडीकडील भाग, शास्त्रीनगर, लक्ष्मीनगर, परमहंस नगर, संपूर्ण पाषाण, सोमेश्वरवाडी, सुतारवाडी, निम्हण मळा, लमाणतांडा, मोहननगर, सूस रोड..* गांधी भवन टाकी परिसर - कुंभारवाडी टाकी परिसर, काकडे सिटी, होम कॉलनी, सिप्ला फाऊंडेशन, रेणुकानगर, हिल व्युव्ह गार्डन सोसायटी, पॉप्युलनगर, वारजे माळवाडी परिसर, गोकुळनगर, महात्मा सोसायटी परिसर, भुजबळ टाऊनशीप, एकलव्य कॉलेज परिसर, कुमार परिसर, धनंजय सोसायटी, रोहन गार्डन परिसर, कोथरूड वॉर्ड ऑफीस, अथर्व वेद, स्नेहल अमित पार्क, कांचन गंगा, आरोह सोसायटी, श्रावणधारा झोपडपट्टी, सहजानंद, शांतिवन गांधी स्मारक, किर्लोस्कर डिझेल कंपनी, लक्ष्मी नगर झोपडपट्टी, मृण्मयी प्रिमारोज, ऑर्चिड लेन नंबर ७ व ९, पुणे बायपास रोड दोन्ही बाजु, सिद्धकला सोसायटी, श्रीराम सोसायटी, गिरीश सोसायटी, कुलकर्णी हॉस्पिटल परिसर, हिंगणे होम कॉलनी, मिलेनियम स्कूल, कर्वेनगर गावठाण, तपोधाम परिसर, राम नगर, गोसावी वस्ती, कॅनॉल रोड..* पॅनकार्ड क्लब टाकी परिसर - बाणेर, बाणेर गावठाण, बालेवाडी, चाकणकर मळा, पॅनकार्ड क्लब रोड, पल्लोड फार्म, शिंदे पारखे वस्ती, विधाते वस्ती, मेडीपॉईंट रोड, विजयनगर, आंबेडकरनगर, दत्तनगर.* कर्वेनगर, कोथरुड, भांडारकर रोड, प्रभात रोड गोखलेनगर, शिवाजीनगर - कर्वेनगर गावठा, तपोधाम सोसायटी, शाहू कॉलनी, इंगळे कॉलनी, वारजे जकात नाका परिसर, कर्वेनगर गल्ली क्रमांक, गोखलेनगर, शिवाजीनगर, मॉडेल कॉलनी, रेव्हेन्यू कॉलनी, संपूर्ण कोथरुड, वडार वस्ती, स्टेट बॅक कॉलनी, श्रमिक वसाहत, हॅपी कॉलनी, डहाणूकर कॉलनी, किष्कींदानगर, जय भवानी नगर, रामबाग कॉलनी, हनुमाननगर, केळेवाडी, गुजरात कॉलनी, आयडियल कॉलनी, वडारवाडी, सेनापती बापट रोड, जनवाडी, वैदुवाडी, भोसलेनगर, अशोक नगर,खैरेवाडी, शिवाजी हौसिंग सोसायटी, भांडारकर रोड, प्रभात रोड, हनुमाननगर, पोलिस लाईन, संगमवाडी..* होळकर जलकेंद्र - मुळा रोड, खडकी कॅन्टोन्मेंट, एमईएस, एचई फॅक्टरी,हरी गंगा सोसायटी.* पाषाण पंपिंग व सूस गोल टाकी परिसर - गणराज चौक, पॅनकार्ड रोड, वीरभद्र नगर, समर्थ कॉलनी* वारजे जलकेंद्र भाग - रामनगर, अहिरेगाव, माळवाडी, सहयोगनगर, गोकुळनगर पठार, विठ्ठलनगर, ज्ञानेश सोसायटी, यशोदीप चौक, मामासाहेब मोहोळ शाळा परिसर. अमर भारत सोसायटी, गणपती माथा परिसर, एनडीए रोड, पॉप्युलरनगर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.