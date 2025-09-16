पुणे

Water Supply Close : पुणे शहराच्या पश्‍चिम व दक्षिण भागात गुरुवारी पाणी पुरवठा राहणार बंद; कोथरुड, बाणेर, पाषाण, शिवाजीनगरसह विविध भागांचा समावेश

पुणे शहराच्या पश्‍चिम व दक्षिण भागामध्ये गुरुवारी (ता. १८) पाणी पुरवठा राहणार बंद.
Water Supply close

Water Supply close

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून जुने पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या वडगाव जलकेंद्र, राजीव गांधी पंपींग, वारजे जलकेंद्र व होळकर जलकेंद्र या विविध ठिकाणच्या जलकेंद्रांच्या ठिकाणी विद्युत व पंपिंग विषयक देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Water supply

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com