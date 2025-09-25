Pune Water Crisis : अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या विरोधात उद्रेक; विमाननगरमधील रस्त्यावर नागरिकांकडून ठिय्या आंदोलन

वडगाव शेरी : विमाननगरच्या यमुनानगर येथील अनियमित आणि अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या विरोधात मंगळवारी (ता.२३) नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. संतप्त नागरिकांनी परिसराला पाणीपुरवठा होणाऱ्या पाण्याची टाकी गाठून तेथील मुख्य रस्त्यावर ठिय्या मारला आणि कपडे धुण्याचे आंदोलन केले..यमुनानगर वसाहतीत सायंकाळी आठ वाजता पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, मागील आठ दिवसांपासून तो अनियमित आणि अपुरा होत आहे. कधी सायंकाळी आठ, तर कधी रात्री दोन वाजेपर्यंत कधीही पाणी येते. त्यामुळे नागरिकांना पाण्याची वाट पाहत जागरण करावे लागते. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.पाणीपुरवठा नियमित करावा, या मागणीसाठी पाणीपुरवठा विभागाकडे अनेकदा विनंती करूनही त्यात सुधारणा होत नसल्यामुळे नागरिकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. यमुनानगरमधील अनेक महिला आणि आबालवृद्धांनी सिम्बॉयसिस महाविद्यालयाशेजारील पाण्याची टाकी गाठली. तेथील मुख्य रस्त्यावर ठिय्या मारून आंदोलन सुरू केले. तर, महिलांनी रस्त्यावरच कपडे धुवायला सुरुवात केली..आंदोलनामुळे मुख्य रस्ता वाहतुकीसाठी बंद झाल्याने वाहतूक कोंडी झाली होती. अचानक हा सर्व प्रकार सुरू झाल्याने पोलिस प्रशासन आणि पाणीपुरवठा विभागाची एकच धावपळ उडाली. बंडगार्डन पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी येत नागरिकांशी चर्चा करून नियमित पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. स्थानिक नागरिकांसोबत माजी नगरसेवक राहुल भंडारे, पथविक्रेता समिती सदस्य कमल जगधने, जितेंद्र धेंडे, सँडी म्हस्के, बाळासाहेब शिंगाडे आदी उपस्थित होते..Pune Crime : महाविद्यालयाला अडीच कोटींचा गंडा घालणाऱ्या उच्चशिक्षित मास्टरमाईंडला अटक; ५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त.यमुनानगर परिसरात मागील आठवड्याभरापासून पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. रात्री-अपरात्री केव्हाही पाणी येते. त्यामुळे पाण्याची वाट पाहत जागरण करावे लागते. दुसऱ्या दिवसाच्या कामावर त्याचा परिणाम होतो. अपुऱ्या होणाऱ्या पुरवठ्यामुळे पाणी मिळविण्यासाठी हातातली कामे बाजूला ठेवून भटकंती करावी लागते.-कमल जगधने, स्थानिक रहिवासी.यमुनानगर परिसरात तांत्रिक अडचणीमुळे काही भागांतील पाणीपुरवठा विस्कळित झाला होता. त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून, लवकरच नियमित पाणीपुरवठा करण्यात येईल.- हेमा केदारे, कनिष्ठ अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.