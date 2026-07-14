Pune ZP School : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ‘वी लर्न इंग्लिश’; आठवड्यातील तीन दिवस पंधरा मिनिटे प्रसारण

पुणे - जिल्हा परिषद शाळांतील ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या मनातील इंग्रजीची भीती दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्यात संवाद कौशल्य व आत्मविश्वास विकसित करण्यासाठी ‘आम्ही इंग्रजी शिकतो’ (वी लर्न इंग्लिश) हा कार्यक्रम २५ वर्षांनंतर नव्या स्वरूपात पुन्हा सुरू होत आहे. पुणे जिल्हा परिषद आणि सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस (सीएलआर) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी-२०२०) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (एनसीएफ-२०२३) यानुसार कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे..जिल्हा परिषदेच्या तीन हजार ५२१ शाळांतील विद्यार्थ्यांना मराठीच्या आधाराने इंग्रजी शिकणे अधिक सोपे आणि परिणामकारक होणार आहे. या उपक्रमात चार पात्रांच्या दैनंदिन आयुष्यातील संवादातून विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकविण्यात येणार आहे. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांचा समतोल वापर करून विद्यार्थ्यांमध्ये ऐकणे, बोलणे आणि समजून घेण्याची क्षमता विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. हा उपक्रम वर्षभर राबविण्यात येणार आहे..विद्यार्थ्यांना शाळेत आठवड्यातील तीन दिवस दुपारी दोन ते सव्वा दोन या वेळेत हा कार्यक्रम ऐकविण्यात येणार आहे. रेडिओबरोबरच मोबाईल ॲपद्वारेही विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाचा लाभ घेता येणार आहे. दुर्गम भागात आपत्तीमुळे कार्यक्रमाचे प्रसारण होऊ शकले नाही, तर त्यासाठी ध्वनिमुद्रित धड्यांची व्यवस्थाही उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिली..जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘वी लर्न इंग्लिश’ हा वर्षभर चालणारा उपक्रम सोमवार (ता. २७) पासून सुरू करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाचे प्रसारण पुणे विविध भारती १०१ एफएमवरून तसेच प्रसार भारतीच्या न्यूज ऑन एआयआर मोबाइल ॲपद्वारे होणार आहे.- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.