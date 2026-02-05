Pune Weather : सकाळी हुडहुडी, दुपारी घामाघूम! पुणेकर अडकले ऋतूंच्या द्विधा मनःस्थितीत

पुणे - सकाळी ऑफिसला जाताना स्वेटर घालावा की नाही आणि दुपारी एसी लावावा की फॅन, अशा द्विधा मनःस्थितीत सध्या पुणेकर अडकले आहेत. डिसेंबरमध्ये ज्या गुलाबी थंडीने पुणेकरांना हुडहुडी भरवली, तीच थंडी जानेवारी संपूर्ण महिना आणि फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला अचानक गायब झाल्याने ‘विंटर फॅशन’ कपाटात परतली आहे, तर पुढील पाच ते सात दिवस हवामानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही..पुण्याच्या या लहरी हवामानामागे केवळ निसर्गचक्र नसून, उत्तर भारतातील ‘पश्चिमी विक्षोभ’ आणि बंगालच्या उपसागरातील ‘बाष्पयुक्त वारे’ असल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने स्पष्ट केले आहे.डिसेंबर महिन्यामध्ये किमान तापमान ८ ते १० अंशांपर्यंत खाली घसरले होते. मात्र, जानेवारी उजाडताच किमान आणि कमाल तापमानामध्ये मोठी वाढ नोंदविण्यात आली. परिणामी, पुणेकरांना सध्या एकाच वेळी तीनही ऋतूंचा अनुभव येत आहे..कधी ढगाळ आकाश, तर कधी उन्हाचा चटका, यामुळे हवेतील गारवा हरवला आहे. उत्तरेकडून येणारे वारे थंडावले आणि बंगालच्या उपसागरातून बाष्पयुक्त वारे सक्रिय झाले आहे. यामुळे तापमानात होणाऱ्या चढ-उताराने पुणेकर हैराण झाले असून, आरोग्यही धोक्यात आले आहे.या बदलाबाबत भारतीय हवामानशास्त्र विभाग पुणेचे वैज्ञानिक ‘डी’ डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले, ‘डिसेंबरमध्ये उत्तरेकडून येणाऱ्या कोरड्या आणि अतिशय थंड वाऱ्यांचा प्रभाव राज्यावर अधिक होता. पृथ्वीच्या परिभ्रमणामुळे या काळात उत्तर गोलार्धात सूर्यकिरणे कमी तीव्रतेने पडतात, ज्यामुळे स्वाभाविकपणे तापमान कमी असते..मात्र, जानेवारीत उत्तर भारतात सक्रिय झालेल्या ‘पश्चिमी विक्षोभा’मुळे गणिते बदलली. भूमध्य समुद्राकडून येणाऱ्या या प्रणालीमुळे जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिमवर्षाव आणि पाऊस झाला. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्राकडे येणारे थंड वारे रोखले गेले.उत्तरेकडून येणारे वारे मंदावले असतानाच, बंगालच्या उपसागराकडून बाष्पयुक्त वारे दक्षिणेकडून वाहू लागले. यामुळे वातावरणात आर्द्रतेचे प्रमाण वाढून ढगाळ स्थिती निर्माण झाली.’.ढगांमुळे सूर्यकिरणे जमिनीपर्यंत पोहोचण्यास अडथळा निर्माण होतो, परिणामी दिवसाचे कमाल तापमान काहीसे कमी राहते. ढगाळ वातावरणामुळे जमिनीतून उत्सर्जित होणारी उष्णता अवकाशात न जाता ढगांमुळे वातावरणात अडकून पडते. पर्यायाने थंडीची तीव्रता कमी जाणवते. जानेवारी महिन्याच्या बहुतांश काळात पुणे आणि आसपासच्या परिसरात अशीच स्थिती अनुभवायला मिळाल्याने नागरिकांना अपेक्षेपेक्षा सौम्य थंडीचा अनुभव आला.- डॉ. एस. डी. सानप, वैज्ञानिक, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, पुणे.पुण्यातील तापमानातील सध्याचे चढ-उतार हे पूर्णपणे नैसर्गिक आणि ‘क्लायमेटोलॉजिकल’ बदलांचा भाग आहे. डिसेंबर महिन्यात उत्तर भारतातून येणाऱ्या कोरड्या आणि थंड वाऱ्यांमुळे पुण्यात सलग २०-२२ दिवस तापमान १० अंशांच्या खाली होते. मात्र, जानेवारीत वारंवार निर्माण होणारे ‘पश्चिमी विक्षोभ’ आणि ढगाळ वातावरणामुळे उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा प्रभाव कमी झाला, परिणामी किमान तापमानात वाढ झाली. ज्याप्रमाणे पावसाळ्यात रोज पाऊस पडत नाही, तसेच हिवाळ्यातही दररोज कडाक्याची थंडी जाणवेलच असे नाही. अशा प्रकारचे ‘आंतरिक बदल’ ऋतुमानानुसार अपेक्षित असतात.- कृष्णानंद होसाळीकर, माजी प्रमुख, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.