Pune Weather Update: पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर राहणार

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पुणेकरांना उकाडा आणि दमट हवामानाने त्रस्त केले होते. मात्र, गुरुवारी आणि शुक्रवारी झालेल्या जोरदार पावसाने वातावरणात गारवा निर्माण झाला. तसेच शनिवारीदेखील (ता. २५) शहरात दिवसभर ढगाळ वातावरण होते.

