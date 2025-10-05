पुणे

Pune Weather Update : पुण्यात 'शक्ती' चक्रीवादळाचा परिणाम नाही; हवामान स्थिर राहणार

Cyclone Shakti : उत्तर-पश्चिम अरबी समुद्रात 'शक्ती' चक्रीवादळ सक्रिय असले तरी, पुणे जिल्ह्यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याने पुढील दोन दिवस शहरातील हवामान स्थिर आणि कोरडे राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
Pune Weather Update : पुण्यात 'शक्ती' चक्रीवादळाचा परिणाम नाही; हवामान स्थिर राहणार
पुणे : ‘शक्ती’ चक्रीवादळामुळे राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्यावर याचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याने पुढील दोन दिवस शहरातील हवामान स्थिर राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

