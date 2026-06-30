Pune Accident: आत्याच्या लग्नाचा आनंद क्षणात विरला; आळंदीत दोन वर्षांच्या श्रुतिकाचा भीषण अपघातात मृत्यू, डॉक्टर चालक ताब्यात

आळंदी: रस्ता ओलांडून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या दोन वर्षांच्या मुलीला चारचाकी कारने धडक दिली आणि कारखाली येऊन ती जागीच ठार झाली. श्रुतिका संतोष मिरासे (वय 2, रा. पुसद, यवतमाळ) असे अपघातात मरण पावलेल्या बालिकेचे नाव आहे. तर अपघातस्थळावरून बेदरकारपणे गाडी चालवत पळून जाणाऱ्या डॉ. प्रथमेश भीमराव कोकणे (वय 26, रा. चिंबळी, ता. खेड, मूळ पत्ता: रुई पाटी, बारामती) याला नागरिकांच्या साहाय्याने पोलिसांनी चिंबळी फाटा येथे ताब्यात घेतले..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.हा अपघात सायंकाळी पावणेसहाच्या दरम्यान आळंदीतील घुंडरे गल्लीतील अहिल्यादेवी धर्मशाळा येथे घडला. याबाबत फिर्याद संतोष शंकर मिरासे यांनी आळंदी पोलीस ठाण्यात दिली. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी संतोष शंकर मिरासे हे त्यांच्या मोठ्या बहिणीच्या विवाहासाठी आळंदीमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथून कुटुंबासह आले होते. चार वाजता विवाह झाला. त्यानंतर लग्नाचे सर्व कार्यक्रम आटोपल्यानंतर मिरासे कुटुंब घरी जाण्याच्या तयारीत होते. .मंगल कार्यालयाच्या बाहेर पडत असताना संतोष मिरासे यांची दोन वर्षांची मुलगी श्रुतिका मिरासे रस्ता ओलांडण्याच्या तयारीत होती. यावेळी आळंदीतून चिंबळीकडे जाणाऱ्या चारचाकी कारने (MH 14, JA 4338) श्रुतिकाला उडवले. आजूबाजूच्या लोकांनी आरडाओरड केली तरी त्याकडे लक्ष न देता कारचालक डॉ. प्रथमेश कोकणे यांनी श्रुतिका हिच्या अंगावरून गाडी पुढे नेऊन बेदरकारपणे पळ काढला. .पुढे स्थानिक नागरिकांनी चिंबळी फाटा येथे कोकणे याला पकडले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले. दरम्यान श्रुतिकाला आळंदीतील खासगी रुग्णालयात नेले, मात्र त्यांनी पिंपरी येथील वायसीएम रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. वायसीएम रुग्णालयात नेल्यानंतर तेथील डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले..Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.मिरासे कुटुंबासाठी आज खरंतर आनंदाचा क्षण होता. श्रुतिकाच्या मोठ्या आत्याचे लग्न होते. लग्नाचा हा आनंद मात्र काही काळाचाच होता. लग्न झाल्यानंतर घरी परतण्याच्या तयारीत असलेल्या मिरासे कुटुंबाच्या दोन वर्षांच्या श्रुतिकाला एका डॉक्टरच्या बेपर्वाईमुळे जीव गमवावा लागला. आणि मिरासे कुटुंबाच्या आनंदावर एक प्रकारे काळाचा घाला झाला. मिरासे यांना दोन मुले आणि एक मुलगी (श्रुतिका) होती. तिच्या अपघाती मृत्यूने मात्र सर्व कुटुंब शोकाकुल झाले. तर आजूबाजूच्या परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.