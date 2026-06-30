पुणे

Pune Accident: आत्याच्या लग्नाचा आनंद क्षणात विरला; आळंदीत दोन वर्षांच्या श्रुतिकाचा भीषण अपघातात मृत्यू, डॉक्टर चालक ताब्यात

Hit and run case in Alandi latest news: लग्नसमारंभातून घरी परतताना रस्ता ओलांडणाऱ्या श्रुतिकाला बेदरकार डॉक्टर चालकाच्या कारची जोरदार धडक; कारखाली येऊन जागीच मृत्यू, नागरिकांनी पाठलाग करून चिंबळी फाट्यावर पकडले.
Joy Turns into Grief: Two-Year-Old Girl Dies in Alandi Accident During Family Wedding

Joy Turns into Grief: Two-Year-Old Girl Dies in Alandi Accident During Family Wedding

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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आळंदी: रस्ता ओलांडून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या दोन वर्षांच्या मुलीला चारचाकी कारने धडक दिली आणि कारखाली येऊन ती जागीच ठार झाली. श्रुतिका संतोष मिरासे (वय 2, रा. पुसद, यवतमाळ) असे अपघातात मरण पावलेल्या बालिकेचे नाव आहे. तर अपघातस्थळावरून बेदरकारपणे गाडी चालवत पळून जाणाऱ्या डॉ. प्रथमेश भीमराव कोकणे (वय 26, रा. चिंबळी, ता. खेड, मूळ पत्ता: रुई पाटी, बारामती) याला नागरिकांच्या साहाय्याने पोलिसांनी चिंबळी फाटा येथे ताब्यात घेतले.

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