Food Poisoning : लग्नाच्या पंगतीतून ६२ जणांना विषबाधा; २८ जण रुग्णालयात, पुरंदरमधील नाझरे सुपे, सोमर्डीतील घटना

सासवड शहर - पुरंदर तालुक्यातील नाझरे सुपे व सोमर्डी परिसरात रविवारी (ता. ३) लग्नसमारंभातील जेवणातून ६२ हून अधिक नागरिकांना अन्नातून विषबाधा झाली. बाधितांमध्ये २८ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, आरोग्य प्रशासनाने गावात तातडीने सर्वेक्षण सुरू केले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, लग्नातील रबडी, भाजी, गुलाबजाम आणि बटाटावडा खाल्ल्यानंतर नागरिकांना उलट्या व जुलाबाचा त्रास सुरू झाला. रुग्णसंख्या वाढताच बेलसर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि गराडे उपकेंद्रातील पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गंभीर रुग्णांना सासवड येथील खासगी रुग्णालयांत हलवण्यात आले असून १२ जणांवर सलाइनद्वारे उपचार सुरू आहेत..उर्वरित रुग्णांची प्रकृती स्थिर असून काहींना प्राथमिक उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे. पुरंदर पंचायत समितीचे सभापती अमित झेंडे यांनी रुग्णालयात व सोमुर्डी गावात जाऊन रुग्णांची माहिती घेतली. त्यांच्यासोबत आरोग्य अधिकारी विक्रम काळे व जिल्हा परिषद सदस्या रूपाली अमोल झेंडे या उपस्थित होत्या, तर सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे..रुग्णालयातील स्थितीसोमर्डीतील रुग्णालयात सर्वाधिक ३१ रुग्ण उपचार घेत असून, त्यापैकी २० जण दाखल आहेत, तर खासगी रुग्णालयात १२ रुग्ण उपचार घेत आहेत. नाझरे सुपे परिसरात जेजुरी ग्रामीण रुग्णालय आणि बेलसर केंद्रात रुग्णांवर उपचार सुरू असून, १२ जणांवर घरभेटीद्वारे उपचार करण्यात आले..या घटनेमुळे लग्नसमारंभातील अन्नाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अन्न भेसळ प्रतिबंधक विभागासोबत मंगळवारी (ता. ५) तातडीची बैठक घेऊन यापुढे लग्नसमारंभातील अन्नाची तपासणी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.- अमित झेंडे, सभापती, पुरंदर पंचायत समितीआरोग्य विभागाने गावात घरोघरी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतली असून, किरकोळ लक्षणे असलेल्या नागरिकांवर तातडीने उपचार करण्यात येत आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आहे.- विक्रम काळे, आरोग्य अधिकारी, पुरंदर तालुका.