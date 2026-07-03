Pune Fire News: वेल्डिंगच्या ठिणग्यांनी घेतला रौद्ररूप; मांजरीत दोन दुकाने आगीत खाक, सुदैवाने जीवितहानी टळली

-कृष्णकांत कोबल मांजरी: वेल्डिंगचे काम सुरू असताना उडालेल्या ठिणग्यांतून लागलेल्या आगीत मांजरी रस्त्यावरील रंगीचा ओढा परिसरात दोन दुकाने जळून भस्मसात झाली. आज दुपारी सव्वा बारा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. दरम्यान अग्निशामक दलाच्या जवानांनी दोन अग्निशामक वाहने व एक पाण्याच्या टँकरच्या साह्याने ही आग आटोक्यात आणण्यात यश मिळविले. सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. मात्र, दुकानातील साहित्य जळून खाक झाले..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...येथील मांजरी वाघोली रस्त्यावरील रंगीचा ओढा परिसरात एस. के. हॉटेल जवळ गादी कारखान्याच्या दुकानांमध्ये वेल्डिंगचे काम चालू होते. हे काम करीत असताना उडालेल्या ठिणग्यांतून येथील साहित्याने पेट घेतला. .कापूस, फोरम, कापड व काही लाकडी साहित्यामुळे आग वेगाने पसरली. शेजारील हार्डवेअर मध्येही ही आग भिडली. त्यामुळे दोन्हीही दुकानातील साहित्य जळून खाक झाले. यावेळी परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट कुठले होते रस्त्यावर बघ यांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...दरम्यान, नागरिकांनी अग्निशमन दलाला फोनवरून माहिती कळविली. अग्निशमन दलातील स्टेशन ड्यूटी अधिकारी प्रमोद सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकातील जवानांनी ही आग एक तासामध्ये आटोक्यात आणली. मांजरी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाबासाहेब निकम या घटनेचा पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.