Pune RTO News: पुण्याचा 'MH-12' नंबर इतिहासजमा होणार? RTO चा मोठा प्लॅन तयार; नवीन वाहनांना कोणता नंबर मिळणार?

पुण्याशी दीर्घकाळ संबंधित असलेली प्रतिष्ठित MH-12 वाहन नोंदणी मालिका आता संपत आली आहे. कारण उपलब्ध नोंदणी क्रमांक जवळपास संपले आहेत. सध्याची मालिका लवकरच संपण्याची शक्यता असल्याने पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नव्याने नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी एक नवीन नोंदणी पद्धत सादर करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या पुणे आरटीओ MH-12 नोंदणी कोड अंतर्गत दुचाकींसाठी ZY मालिका आणि चारचाकींसाठी ZW मालिका जारी करत आहे..आरटीओच्या नियमांनुसार, ZZ मालिका संपल्यानंतर, सध्याची दोन-अक्षरी प्रत्यय पद्धत संपुष्टात येईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दुचाकी वाहनांची नोंदणी मालिका पुढील काही दिवसांत संपण्याची शक्यता आहे, तर चारचाकी वाहनांची मालिका आणखी दोन महिने चालण्याची अपेक्षा आहे. नोंदणी क्रमांकांची कमतरता दूर करण्यासाठी पुणे आरटीओने दोन पर्याय प्रस्तावित केले आहेत. पहिला पर्याय तीन-अक्षरी मालिकेचा आहे, ज्यानुसार नोंदणी क्रमांक MH-12-AAA-1234 या स्वरूपात असतील. .Dimbhe Dam Rehabilitation: डिंभे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला गती; २३ गावांतील २७६ कुटुंबांचे प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश.अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, अक्षरे आणि अंकांच्या या लांबलचक संयोजनामुळे प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (ATMS), ज्यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख प्रणाली (ANPR) यांचा समावेश आहे. यांच्यासाठी तांत्रिक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. कारण त्यांना लांब नोंदणी क्रमांक अचूकपणे नोंदविण्यात अडचण येऊ शकते. याचा परिणाम वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाच्या अंमलबजावणीवर होऊ शकतो..दुसरा प्रस्ताव हा अक्षरे आणि अंक यांना एका नवीन क्रमाने एकत्र करणारी एक अल्फान्यूमेरिक मालिका आहे. पुणे आरटीओने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य परिवहन विभागाकडे आधीच सादर केला आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, या मिश्र स्वरूपामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, कारण अक्षराला जोडलेला अंक हा मुख्य नोंदणी क्रमांकाचा भाग समजला जाण्याची शक्यता आहे. .Pune Riksha Fare: पुणेकरांना मोठा झटका! रिक्षाभाडेवाढीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात; लवकरच नवे दर हाेणार लागू.अशी प्रणाली लागू करण्यासाठी सरकारच्या 'वाहन' डेटाबेसमध्ये आणि नंबर प्लेट तयार करणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्येही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याची आवश्यकता असेल. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले म्हणाले, "परिवहन विभाग सध्या दोन्ही प्रस्तावांचे मूल्यांकन करत असून, नवीन नोंदणी स्वरूपावर लवकरच अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. त्यानुसार नवीन नोंदणी मालिका लागू केली जाईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.