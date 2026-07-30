पुणे

Pune RTO News: पुण्याचा 'MH-12' नंबर इतिहासजमा होणार? RTO चा मोठा प्लॅन तयार; नवीन वाहनांना कोणता नंबर मिळणार?

Pune MH-12 registration series explained: पुण्याशी दीर्घकाळ संबंधित असलेली प्रतिष्ठित MH-12 वाहन नोंदणी मालिका आता संपत आली आहे. कारण उपलब्ध नोंदणी क्रमांक जवळपास संपले आहेत.
Pune MH-12 alphanumeric registration update

Pune RTO alphanumeric registration update

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पुण्याशी दीर्घकाळ संबंधित असलेली प्रतिष्ठित MH-12 वाहन नोंदणी मालिका आता संपत आली आहे. कारण उपलब्ध नोंदणी क्रमांक जवळपास संपले आहेत. सध्याची मालिका लवकरच संपण्याची शक्यता असल्याने पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नव्याने नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी एक नवीन नोंदणी पद्धत सादर करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या पुणे आरटीओ MH-12 नोंदणी कोड अंतर्गत दुचाकींसाठी ZY मालिका आणि चारचाकींसाठी ZW मालिका जारी करत आहे.

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