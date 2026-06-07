पुणे

Pune University: पुणे विद्यापीठाने समाजासाठी काय योगदान दिले?; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांचा विधानाने नवा वाद

Pune University controversy over minister's statement sparks debate: उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या प्रश्नानंतर पुणे विद्यापीठाच्या संशोधनाची गुणवत्ता, समाजातील प्रत्यक्ष योगदान आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरीवर तीव्र चर्चा; विद्यापीठ प्रशासनाकडून स्पष्ट भूमिकेची मागणी
Pune University at Center of Row After Minister Questions Its Social Contribution

Pune University at Center of Row After Minister Questions Its Social Contribution

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे: ‘‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे संशोधनतील आणि एकूण समाजासाठीचे योगदान काय ?,’’ असा प्रश्न उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. पाटील यांनी केलेल्या या विधानानंतर शिक्षण क्षेत्रात विद्यापीठाची गुणवत्ता, संशोधनातील वाटचाल, विविध संशोधन प्रकल्प यावर उलटसुलट चर्चा सुरू होऊन पडसाद उमटत आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Pune University
district
Higher Education
savitribai phule pune university
Maharashtra education