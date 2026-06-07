Pune University: पुणे विद्यापीठाने समाजासाठी काय योगदान दिले?; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांचा विधानाने नवा वाद

पुणे: ‘‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे संशोधनतील आणि एकूण समाजासाठीचे योगदान काय ?,’’ असा प्रश्न उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. पाटील यांनी केलेल्या या विधानानंतर शिक्षण क्षेत्रात विद्यापीठाची गुणवत्ता, संशोधनातील वाटचाल, विविध संशोधन प्रकल्प यावर उलटसुलट चर्चा सुरू होऊन पडसाद उमटत आहेत..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.विद्यापीठातील संशोधन हे बहुतांश प्रमाणात शैक्षणिक, सामाजिक अनुषंगाने असते. केवळ पुणे विद्यापीठच नव्हे, तर राज्यातील सर्व सरकारी विद्यापीठांमधील संशोधनाबाबत हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. विद्यापीठांमध्ये होणारे संशोधन हे केवळ शोधनिंबध सादर करून पीएच.डी पदवी, संशोधन प्रकल्प पूर्ण करून अनुदान/निधी/फेलोशिप मिळविणे, फेलोशिप आणि शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी केलेले संशोधन यापुरते मर्यादित आहे का ?, असा प्रश्न यानिमित्ताने खऱ्या अर्थाने उपस्थित होत आहे. .परंतु, विद्यापीठांमध्य होणाऱ्या संशोधनांची गुणवत्ता आणि त्याचा समाजासाठी किंवा विकासात्मक दर्जा पाहण्याची यंत्रणा कार्यन्वित नसल्याचेही दिसून येते. असो, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या वक्तव्याने विद्यापीठामधील संशोधनाकडे सर्वांचेच लक्ष गेले असून त्यातून चर्चा सुरू आहे..उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा विद्यापीठाने खुलासा करावा, असे पुणे विद्यापीठाचे माजी अधिसभा धनंजय कुलकर्णी यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले,‘‘मंत्र्यांचे हे वक्तव्य पुणे विद्यापीठाची अप्रतिष्ठा करणारे आणि येथील प्राध्यापक, संशोधक, आजी-माजी कुलगुरू, प्र-कुलगुरु यांच्या कार्यावर अविश्वास दाखवणारे आहे. विद्यापीठात अनेक मान्यवर, जेष्ठ प्राध्यापक, संशोधकांची परंपरा आहे. विद्यापीठातील प्राध्यापकांना त्याच्या संशोधन कार्याबद्दल अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आणि संशोधन सहाय्य निधी मिळाला आहे. विद्यापीठाच्या वार्षिक अहवालात त्याची नोंद आहे. हे दुर्लक्ष करता येणार नाही.’’.Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.विद्यापीठाने तात्काळ भूमिका स्पष्ट करावी; अन्यथा कुलगुरू, प्र-कुलगुरू यांनी राजीनामे द्यावे‘‘विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, बहुजनांचे लाखो विद्यार्थी विद्यापीठात शिकले. त्यांनी देशभरात नव्हे तर जगभरात विद्यापीठाचे नाव रोषण केले. विद्यापीठातील सध्या कार्यरत असलेल्या आजी-माजी प्राध्यापक आणि संशोधकांवर हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होत नाही का ? विद्यापीठ प्रशासनाने यावर तात्काळ लेखी प्रकटन प्रसिद्ध करून आपली भूमिका प्रसिद्ध करावी. अन्यथा मंत्री महोद्यांनी केलेल्या आरोप खरा आहे हे मान्य करून स्वत: कुलगुरू, प्र-कुलगुरू यांनी राजीनामे द्यावेत.’’- राहुल ससाणे, अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.