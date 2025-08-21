पुणे

JM Road History : ५० वर्षांत एकही खड्डा नाही... जंगली महाराज रस्त्याचा मास्टर इंजिनीअर कोण? काय आहे इतिहास?

History of JM Road Pune: How Jungli Maharaj Road Survived 50 Years Without Potholes | पुण्यातील जंगली महाराज रस्त्याची गाथा: ५० वर्षांत एकही खड्डा नाही! श्रीकांत शिरोळे आणि रेकॉन्डो यांच्या दूरदृष्टीने रचला रस्त्यांचा नवा इतिहास.
JM Road Pune History
JM Road Pune History
Sandip Kapde
Updated on

पुणे शहराला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. पण याच शहरातील जंगली महाराज (जे.एम.) रस्त्याची कहाणी वेगळ्याच कारणामुळे गाजते. हा रस्ता गेल्या ५० वर्षांपासून एकही खड्डा न पडलेला अभिमानाचा विषय आहे. यामागील रहस्य आहे एका तरुण नगरसेवकाची दूरदृष्टी आणि रेकॉन्डो कंपनीच्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर.

pune
History

