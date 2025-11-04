पुणे

Talegaon Dabhade : गिरीश दापकेकर तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे नवे मुख्याधिकारी

Talegaon Administration : तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी विजयकुमार सरनाईक यांची नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपायुक्तपदी पदोन्नतीवर बदली झाली आहे.
Nagpur gets Sarnayik; Talegaon gets Dapkekar

Nagpur gets Sarnayik; Talegaon gets Dapkekar

sakal

गणेश बोरुडे
Updated on

Administration Reshuffle : विजयकुमार सरनाईक यांच्या पदोन्नतीने रिक्त जागेवर पुणे महानगरपालिकेचे सहायक आयुक्त गिरीश दापकेकर यांची तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे नवे मुख्याधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी मंगळवारी (ता.०४) काढला आहे.

Loading content, please wait...
pune
talegaon
Maharashtra Government
Transfers
urban planning strategies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com