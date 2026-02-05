WhatsApp Scam : व्हॉट्सॲप ‘गुंतवणूक’ सापळा, तिघांना सव्वा कोटींचा गंडा; व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे शेअर बाजारात गुंतवणूक पडली महागात

पुणे : व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून शेअर बाजारात मोठा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांनी तिघांची मिळून सुमारे सव्वा कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. लोहगाव, कोंढवा-बिबवेवाडी आणि केसनंद परिसरातील तिघेही या सापळ्यात अडकले असून, या प्रकरणांत तीन पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..शेअर बाजारातील आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवत व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे नागरिकांना जाळ्यात ओढण्याचे प्रकार वाढत आहेत. अशाच प्रकारे तीन वेगवेगळ्या घटनांत सायबर चोरट्यांनी तिघांची मिळून सुमारे एक कोटी १९ लाख रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाणे, मार्केट यार्ड आणि वाघोली पोलिस ठाण्यांत स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Premium|Rupee vs Dollar : रुपयाची ऐतिहासिक घसरण आणि बाजारातील 'ऊन-पावसाचा खेळ'; गुंतवणूकदारांनी आता काय करावे?.पहिल्या घटनेत लोहगाव-धानोरी परिसरातील ५९ वर्षीय व्यक्तीशी सायबर चोरट्यांनी मोबाईलवर संपर्क साधला. त्यांना व्हॉट्सॲप ग्रुपवर जोडून एका ॲपची लिंक पाठवण्यात आली. त्या ॲपच्या माध्यमातून शेअर बाजारातील स्टॉक खरेदी करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. तक्रारदाराने त्यांच्या बँक खात्यांतून चोरट्यांच्या खात्यात ५० लाख रुपये जमा केले; मात्र कोणताही परतावा मिळाला नाही. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दुसऱ्या घटनेत कोंढवा-बिबवेवाडी रस्ता परिसरातील वास्तूनगर येथील ४७ वर्षीय व्यक्तीला अशाच प्रकारे जाळ्यात ओढण्यात आले. आकर्षक नफ्याचे आमिष दाखवत चोरट्यांनी त्यांच्याकडून ४२ लाख ६६ हजार रुपये उकळले. या प्रकरणी मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..तिसऱ्या घटनेत केसनंद परिसरातील ३४ वर्षीय तरुणाला व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे आमिष दाखवण्यात आले. त्याच्याकडून २६ लाख ५५ हजार रुपये उकळण्यात आले. याप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात ग्रुप ॲडमिनसह संबंधित बँक खातेधारकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तिन्ही प्रकरणांत पोलिसांकडून बँक खात्यांची माहिती, मोबाईल क्रमांक आणि ॲपचे तांत्रिक तपशील तपासण्यात येत असून, सायबर चोरट्यांचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.