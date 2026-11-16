Professor Recruitment Issue : प्राध्यापक भरतीचा मुहूर्त कधी? नऊ महिन्यांपासून प्रक्रिया रखडली; नेट-सेट, पीएच.डी.धारकांचे पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील पाच हजार १२ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीचा शासन निर्णय (जीआर) होऊन नऊ महिने उलटले, तरी प्रत्यक्षात एकाही पदाची भरती झालेली नाही. विद्यापीठांनी भरतीसाठी आवश्यक गुणपत्रकाचा आराखडाच तयार केला नसल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप ‘नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समिती’ने केला आहे..रखडलेली भरती तातडीने सुरू करावी, प्राध्यापकांना समान कामासाठी समान वेतन द्यावे आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कार्यभार मोजणीचा शासन निर्णय काढावा, या मागण्यांसाठी समितीने सोमवारी (ता. १६) सेनापती बापट रस्त्यावरील उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले.समितीचे प्रा. प्रमोद तांबे म्हणाले, ‘‘फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पाच हजार १२ सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयातील कलम सातनुसार अकृषी विद्यापीठांनी भरतीसाठी गुणपत्रकाचा आराखडा तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र, गोंडवाना विद्यापीठाचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही विद्यापीठाने हे काम पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडली असून, ती प्रत्यक्षात स्थगित असल्यासारखी स्थिती आहे. विद्यापीठांनी तातडीने गुणपत्रके तयार करून भरती सुरू करावी.’’.समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. सुरेश देवडे म्हणाले, ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्देशानुसार ९० टक्के पदे पूर्णवेळ भरली पाहिजेत. उर्वरित १० टक्के रिक्त पदांवर ११ महिन्यांसाठी एकत्रित वेतनावर कंत्राटी नियुक्ती करावी. मात्र, राज्य सरकारने तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) नियुक्तीचे धोरण स्वीकारले आहे. हे धोरण यूजीसीच्या अधिसूचनांशी सुसंगत नाही. त्यामुळे तासिका तत्त्वावरील नियुक्ती बंद करून समान कामाला समान वेतनाचे तत्त्व लागू करावे.’.नऊ महिन्यांची नियुक्ती; मानधन मात्र सहा महिन्यांचेचतासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना नऊ महिन्यांची नियुक्ती दाखविली जाते; मात्र प्रत्यक्षात सहा महिन्यांचेही मानधन मिळत नसल्याची तक्रार आंदोलनकर्त्यांनी केली. दिवाळीचा एक महिना आणि उन्हाळ्याची दीड महिन्याची सुटी, तसेच परीक्षा कालावधीत मानधन बंद केले जाते. त्यामुळे प्राध्यापकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे डॉ. देवडे-पाटील यांनी सांगितले. तासिका तत्त्वावरील नियुक्ती पद्धत बंद करण्यासाठी २०२३ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, ती निर्णयाच्या टप्प्यावर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..संघटनेच्या प्रमुख मागण्या -- यूजीसीच्या निर्देशानुसार समान कामाला समान वेतन हे तत्त्व लागू करावे.- ‘सीएचबी’ पद्धत बंद करून प्राध्यापकांची एकत्रित वेतनावर नियुक्ती करावी.- ५,०१२ पदांची प्राध्यापक भरती भ्रष्टाचार आणि पक्षपात न होता पारदर्शक पद्धतीने तातडीने पूर्ण करावी.- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० नुसार प्राध्यापकांच्या कार्यभार मोजणीबाबत स्पष्ट व न्याय्य शासन निर्णय काढावा..आज मंत्र्यांसोबत बैठक...या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात मंगळवारी (ता. १७) मंत्री पाटील आणि समितीच्या शिष्टमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत मंजूर ५,०१२ पदांची पारदर्शक भरती, तासिका तत्त्वाऐवजी ११ महिन्यांची कंत्राटी नियुक्ती करून समान वेतन देणे आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कार्यभार निश्चितीचे परिपत्रक काढणे, या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा केली जाणार आहे. शिष्टमंडळ बैठकीला जाणार असले तरी, मागण्या मान्य होईपर्यंत उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोरील धरणे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.