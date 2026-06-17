Pune Hostels: विद्यार्थ्यांची गळचेपी थांबणार कधी?, पुण्यातील खासगी वसतिगृहांवरील कारवाईला ब्रेक, नियमावली सहा महिन्यांपासून कागदावरच!

पुणे : शहरात खासगी वसतिगृहे आणि पेइंग गेस्ट (पीजी) यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार उघडकीस येऊनही महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या वसतिगृहांमध्ये होणारी विद्यार्थ्यांची गळचेपी थांबविण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या विशेष नियमावलीची अंमलबजावणी करणे तर दूरच, प्रशासनाला या नियमावलीचा विसर पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.शहरातील विविध महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी, तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी राज्यभरातून लाखो विद्यार्थी पुण्यात येतात. हे विद्यार्थी मध्यवर्ती भागातील खासगी वसतिगृहांना प्राधान्य देतात. यात वसतिगृहांचे गगनाला भिडलेले भाडे, क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने राहणारे विद्यार्थी, त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या आदींबाबत ‘सकाळ’ने गेल्या काही दिवसात वाचा फोडली होती. यासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होऊनही महापालिकेचा बांधकाम विभाग ठोस कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे..डिसेंबर २०२५ मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रश्नावर बैठक झाली होती. या बैठकीत शहरातील वसतिगृहांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सहा महिने उलटूनही ही नियमावली केवळ कागदावरच राहिली आहे. वसतिगृहांच्या या समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांसह स्थानिक नागरिकांनाही मनस्ताप होत आहे.याबाबत मी वारंवार तक्रारी केल्या आहेत, मात्र कारवाई होत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक कार्यकर्ते रामचंद्र देखणे यांनी व्यक्त केली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...खासगी वसतिगृह आणि पेइंग गेस्ट केंद्रांवर कारवाई करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले होते. या नियमावलीच्या सद्यःस्थितीबाबत आढावा घेतला जाईल. स्थानिक नागरिकांना त्रास होणार नाही, यादृष्टीने संबंधितांना सूचना दिल्या जातील.-प्रवीण शेंडे, अधीक्षक अभियंता, बांधकाम विभाग, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.