MP Supriya Sule : श्रीराम मंदिरातील चोरीचा पैसा कुठे गेला? आणि पॅलेट गन वापराचा आदेश कोणी दिला? याचे उत्तर सरकारने द्यावे

पुणे - 'अयोध्येतील राम मंदिराच्या दान पेटीतील पैशांची चोरी आणि जंतर मंतरवर झालेले तरुणांचे आंदोलन या दोन महत्त्वाच्या घटना देशात घडल्या. याच घटनांशी संबंधित चर्चेची मागणी आम्ही अधिवेशनात करत होतो. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गनचा वापर करण्याचा आदेश कोणी दिला आणि अयोध्येतील श्रीराम मंदिरात चोरी कोणी केली आणि चोरीचा पैसा गेला कुठे ? याचे उत्तर आम्हाला सरकारने द्यावे.' अशा शब्दात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला जाब विचारत दोन्ही प्रश्नांकडे लक्ष वेधले..शहरातील खड्डे, वाहतूक कोंडी, समाविष्ट गावांमधील मिळकत कर आकारणी व अन्य प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात खासदार सुळे यांनी सोमवारी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन बैठक घेतली. या बैठकीनंतर सुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सुळे म्हणाल्या, " एक महिना चाललेल्या संसदेच्या अधिवेशनामध्ये चांगली चर्चा व्हावी, अशी आमची इच्छा होती.त्यामध्ये नीट पेपर फुटी प्रकरणाची चौकशी, जंतरमंतर आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवर हल्ला, पॅलेट गनचा वापर करण्याचे आदेश कोणी दिले, श्रीराम मंदिरासारख्या पवित्र ठिकाणच्या पैशांची चोरी होते, हा पैसा कुठे वापरला जातो, याची सखोल चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना व्हावी आणि पारदर्शीपणे चौकशी व्हावी, अशी मागणी आम्ही अधिवेशनात केली. मात्र सरकारने त्याची उत्तरे आम्हाला दिली नाहीत.'.भ्रष्टाचाराबाबत सुळे म्हणाल्या, 'सरकारने खड्डे विरहीत रस्ते द्यावेत, नीटचा पेपर फुटणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी आमची मागणी आहे. प्रत्यक्षात नाशिकच्या नियोजत कुंभमेळ्याच्या कामातही भ्रष्टाचार होत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तेवर येताना 'ना खाऊंगा, ना खाने दुँगा' हा शब्द देशातील नागरिकांना दिला होता.इथल्या वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे पंतप्रधानांनीच आता महाराष्ट्रात लक्ष घालावे, हि विनंती त्यांना करणार आहे. कुंभमेळ्यातील भ्रष्टाचारावरुन गिरीश महाजन यांच्यावर आरोप केले जात आहेत. असे असताना महाजन यांनाच नाशिकच्या पालकमंत्री पदी नेमणूक केल्याची माहिती समजत आहे. असे असेल, तर यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहोत.'.शरद पवार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीच्या चर्चेबाबत सुळे म्हणाल्या, "पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांची पवार यांनी मुंबईत बैठक घेतली. त्यांच्याशी पक्ष, स्थानिक प्रश्न व देशपातळीवरील प्रश्नांबाबत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. पवार यांनी त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सूचना दिल्या नाहीत. असे असताना कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम पसरल्याचे चित्र तयार केले जाते. प्रत्यक्षात कार्यकर्त्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम नाही. विनोद तावडे व मी जलजीवनच्या बैठकीतून संयुक्त समितीच्या बैठकीसाठी एकत्र गेलो. त्यावरही चर्चा झाली, माझ्याबाबत संभ्रम पसरवले.'.सुळे म्हणाल्या,- चंद्रशेखर बावनकुळे मंत्री आहेत, ते सोनिया गांधी किंवा माझ्यावर गुन्हे दाखल करू शकतील.- चांगल्या कामासाठी कोणी आंदोलन करत असतील, तर त्याचा सन्मान झाला पाहीजे.- सर्व आश्रमशाळेचा आढावा घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत- जिल्हाधिकाऱ्यांसह आमदार, खासदारांनाही आश्रमशाळांसंदर्भात विश्वास टाकावा- पाण्यामधील ई-कोलाय जीवाणूंबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा करू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.