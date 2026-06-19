Pune News: रुग्णालयांचा मेडिकल कचरा नेमका जातो कुठे? कात्रज घाटातील प्रकाराने उघड झाले धक्कादायक वास्तव

कात्रज : कात्रज घाट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मेडिकल बायोवेस्ट टाकले जात असल्याच्या तक्रारीनंतर पुणे शहरातील बायोमेडिकल कचरा व्यवस्थापनाचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शहर व उपनगरांमधील अनेक खासगी रुग्णालये, पॅथॉलॉजी लॅब आणि क्लिनिकमधून निर्माण होणाऱ्या मेडिकल वेस्टच्या संकलन व विल्हेवाट प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी असल्याचा आरोप डॉक्टर संघटना आणि खासगी रुग्णालयांकडून करण्यात येत आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.शहरात सुमारे ७०० ते ८०० खासगी दवाखाने व रुग्णालये तसेच महापालिकेची सुमारे ७० रुग्णालये कार्यरत आहेत. या सर्व ठिकाणांहून दररोज अंदाजे ५ ते ६ टन बायोमेडिकल कचरा निर्माण होतो. नियमानुसार हा कचरा संकलित करून कैलास स्मशानभूमी येथील इन्सिनरेटरमध्ये शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट केला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात या प्रक्रियेबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..शहरातील नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये तसेच उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर छोटे-मोठे दवाखाने सुरू आहेत. यापैकी अनेक दवाखान्यांची अधिकृत नोंद नसल्याची माहिती समोर आली आहे. रुग्णालय किंवा क्लिनिकची नोंदणी करताना बायोमेडिकल वेस्ट व्यवस्थापनाची नोंदणी बंधनकारक असली तरी अनेक ठिकाणी याकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी या ठिकाणचा मेडिकल कचरा उघड्यावर किंवा अनधिकृत ठिकाणी टाकला जात असल्याची शक्यता आहे. केवळ रुग्णालयेच नव्हे तर घरगुती उपचारांमधून निर्माण होणारा वैद्यकीय कचरा देखील चिंतेचा विषय बनला आहे. विविध आजारांनी ग्रस्त रुग्णांचे डायपर, इंजेक्शनच्या सुया, सलाईनच्या बाटल्या आणि अन्य वैद्यकीय साहित्य थेट घरगुती कचऱ्यासोबत दिले जात असल्याचे चित्र आहे..महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने बायोमेडिकल कचरा संकलनासाठी पॉस्को या खासगी संस्थेला ३० वर्षांसाठी कंत्राट दिले आहे. या कंपनीकडून क्लिनिकसाठी सुमारे ३,३०० रुपये तर रुग्णालयांकडून खाटांच्या संख्येनुसार सात हजार रुपयांपासून पुढे शुल्क आकारले जाते. मात्र, अनेक डॉक्टरांच्या मते शुल्क नियमित आकारले जात असले तरी कचरा संकलनाची सेवा प्रभावीपणे दिली जात नाही. दक्षिण पुणे परिसरात दीड ते दोन हजार क्लिनिक आणि रुग्णालये असतानाही केवळ १५ ते २० कलेक्शन पॉइंट उपलब्ध आहेत. तसेच कचरा संकलन वाहन संबंधित ठिकाणी अवघी दोन ते तीन मिनिटे थांबत असल्याने अनेक रुग्णालयांना वेळेत कचरा जमा करणे शक्य होत नाही..पॉस्को कंपनी क्लिनिक आणि रुग्णालयांकडून शुल्क आकारत असेल तर संपूर्ण कचरा उचलण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे. आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करूनही संकलन प्रक्रियेत हलगर्जीपणा होत आहे. कचरा वेळेवर उचलला गेला नाही तर तो उघड्यावर किंवा इतरत्र टाकला जाण्याचा धोका वाढतो.- मनोहर जाधव, पुणे डॉक्टर्स असोसिएशन..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...अनेकवेळा मेडिकल वेस्टेजपेक्षा घरुगुती एक्सपायरी औषधे रस्त्यावर टाकली जातात. अशा प्रकारे कुठेही औषधे सापडल्यास आम्ही सातत्याने कारवाई करत आहोत. यापुढेही प्रभावी संकलनपद्धती राबविण्यासोबतच उघड्यांवर कचरा टाकणाऱ्यांवर शोधमोहिम राबवत कारवाई करणार आहोत. पॉसको जबाबदारीने मेडिकल बायोवेस्टेज उचलत नसेल तर दवाखान्यांनी आमच्याकडे तक्रारी कराव्यात. -सुर्यकांत देवकर, सहायक आरोग्य अधिकारी, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.