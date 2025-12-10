Railway App Glitch : अँपवरच्या चुकीच्या माहितीनं १२५ प्रवाशांची फसगत; ‘व्हेअर इज माय ट्रेन’ मुळे वेळेवरची गाडी चुकली!

केडगाव : सध्या रेल्वेशी संबंधित लोकप्रिय 'व्हेअर इज माय ट्रेन' या अॅपवर अनेकजण अवलंबून आहेत. अॅप बहुतांश वेळा रेल्वेची वेळ बरोबर दाखवते मात्र कधीतरी अॅप चुकू शकते. याचा अनुभव केडगावातून ( ता.दौंड ) प्रवास करणा-या प्रवशांनी आज घेतला. अॅपने गाडी उशीरा असल्याचे दाखविले परंतू गाडी नियमित वेळेत स्टेशनवर आली. अॅपवर विश्वास ठेवणा-या सुमारे १२५ प्रवाशांची गाडी आज चुकली. .आजचा काळ स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि विविध मोबाईल अॅप्सवर प्रचंड अवलंबलेला आहे. रेल्वेच्या वेळापत्रकापासून तिकिट बुकिंगपर्यंत सर्वकाही हातातील मोबाईलवर उपलब्ध आहे. पण या तंत्रज्ञानावर अतिअवलंबून राहिल्याने कधी कधी फसगत कशी होऊ शकते याचा अनुभव केडगावच्या प्रवशांनी घेतला. ट्रेन चुकल्याने पुढील प्रवास कोलमडला आणि पर्यायी व्यवस्था करताना वेळ, पैसा आणि मनःस्ताप करून घ्यावा लागला..Pune News: डॉक्टरांच्या टीमने प्रयत्न केले पण...; आम्ही कारवाई करणार, तोडफोड प्रकरणी सह्याद्री हॉस्पिटलचे स्पष्टीकरण समोर.बारामती -पुणे डेमू रेल्वे गाडीची केडगाव येथील वेळ सकाळी ८.४९ वाजताची आहे. ही गाडी आज वेळेवर धावली. मात्र त्याच वेळी ही गाडी अॅपवर दौंड येथे थांबल्याचे दाखवत होते. यामुळे स्टेशनवर उशीरा आलेल्या सुमारे १२५ प्रवाशांची गाडी चुकली. या गाडीनंतर पुण्याला जाण्यासाठी साडेपाच वाजता गाडी असते. त्यामुळे प्रवाशांना चौफुला येथे येऊन बसने पुणे गाठावे लागले. मागील आठवड्यात मुंबई-हैद्राबाद एक्सप्रेस गाडी उरळीकांचन मध्ये होती. मात्र अॅपवर ती लोणावळ्यात दिसत असल्याचे प्रवाशी अविनाश कांबळे यांनी सांगितले..'इंटरनेट आधारित अॅप्सची माहिती अनेकदा नेटवर्क, जीपीएस कव्हरेज, तांत्रिक विलंब किंवा डेटा अपडेट न झाल्यामुळे चुकीची दिसू शकते. रेल्वेची अधिकृत घोषणा, स्टेशनवरील इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड किंवा 139 हेल्पलाइन यांनाही महत्त्व द्यायला पाहिजे. प्रवाशांनी वेळेची खातरजमा करण्यासाठी एकाच अॅपवर अवलंबून न राहता NTES किंवा रेलवन या सरकारी अॅपचा वापर करावा.''- मयुर सहदेवडा, संगणक तज्ञ, केडगाव..ही घटना तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता नाकारत नाही; पण त्यावर पूर्ण अवलंबून राहण्याचे धोके मात्र स्पष्ट करते. मोबाईल अॅप्स सुविधा देतात, पण अंतिम निर्णय नेहमी अधिकृत माहितीकडे पाहूनच घ्यावा हा धडा या घटनेने पुन्हा एकदा समोर आणला आहे. असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.