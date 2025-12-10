पुणे

Railway App Glitch : अँपवरच्या चुकीच्या माहितीनं १२५ प्रवाशांची फसगत; ‘व्हेअर इज माय ट्रेन’ मुळे वेळेवरची गाडी चुकली!

Where Is My Train Error : 'व्हेअर इज माय ट्रेन’ अॅपने चुकीची माहिती दाखवल्याने केडगावातील प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. गाडी उशीर दाखवतानाही ती वेळेवर आल्यानं १२५ प्रवाशांची ट्रेन चुकली.
रमेश वत्रे
केडगाव : सध्या रेल्वेशी संबंधित लोकप्रिय 'व्हेअर इज माय ट्रेन' या अॅपवर अनेकजण अवलंबून आहेत. अॅप बहुतांश वेळा रेल्वेची वेळ बरोबर दाखवते मात्र कधीतरी अॅप चुकू शकते. याचा अनुभव केडगावातून ( ता.दौंड ) प्रवास करणा-या प्रवशांनी आज घेतला. अॅपने गाडी उशीरा असल्याचे दाखविले परंतू गाडी नियमित वेळेत स्टेशनवर आली. अॅपवर विश्वास ठेवणा-या सुमारे १२५ प्रवाशांची गाडी आज चुकली.

