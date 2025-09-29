Ambegaon News : आंबेगावचा कचरा प्रकल्प कोणी माथी मारला? आमदार शिवतारे; जांभूळवाडी तलावाच्या सांडवा पुलाचे भूमिपूजन

आंबेगाव : ‘येथील स्थानिकांची डोकेदुखी ठरत असलेला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प स्थानिकांच्या माथी कोणी मारला आहे? पाच वर्षे सत्तेत असताना इतर नेत्यांनी काय केले आहे ते तरी दाखवा. आंबेगावकरांना नरकयातना देणारा कचरा प्रकल्प कोणी आणला आणि संबंधित प्रकल्पामध्ये कुणाची भागीदारी आहे?’ असा संतप्त सवाल पुरंदर हवेलीचे आमदार विजय शिवतारे यांनी केला. आमदार शिवतारे यांच्या प्रयत्नातून व पुणे महापालिकेच्या पाच कोटी रुपये निधीतून साकारत असणाऱ्या जांभूळवाडी तलावाच्या सांडवा पुलाच्या भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते..जांभूळवाडी तलावाच्या सांडवा पूल भूमिपूजनावरून स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये श्रेयवादाचा कलगीतुरा रंगल्याचे सध्या चित्र दिसते आहे. स्थानिक इतर पक्षांच्या नेत्यांनीदेखील भूमिपूजन करणार असल्याची भूमिका घेत संबंधित काम आम्हीच केल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे एकाच कामाचे दोन-दोन वेळा भूमिपूजन करण्याची वेळ आल्याचे चित्र दिसून आले. आमदार शिवतारे यांच्या हस्ते सांडवा पूल भूमिपूजनाचा कार्यक्रम नियोजित असतानाच स्थानिक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी श्रेयवादासाठी अगोदरच भूमिपूजन करून घेतले. या कारणामुळे स्थानिक राजकारणात श्रेयवादाची ठिणगी पडली आहे..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, दत्तनगर, जांभूळवाडी, कोळेवाडी या भागातील पाणी, वीज, ड्रेनेज, रस्ते आदी मूलभूत प्रश्नांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करत असल्याचेही आमदार शिवतारे यांनी नमूद केले. यावेळी महापालिकेचे पथविभागाचे दिलीप पांडकर यांच्यासह श्रीकांत लिपाणे, संतोष ताठे, संदीप बेलदरे, रामभाऊ लगड, महेश भोगावडे, वनिता जांभळे, सुरेखा पाटील, अजिंक्य सोकांडे आदी मान्यवर उपस्थित होते..कचरा प्रकल्पाचा प्रश्न पुन्हा पेटणार!आंबेगाव बुद्रुक आणि खुर्द दोन्ही गावांची डोकेदुखी ठरलेला कचरा प्रकल्प प्रश्न यावर्षीच्या निवडणुकीत पुन्हा पेटणार असून, त्याचा प्रश्न मार्गी लावणाऱ्या नेत्याच्या मागे स्थानिक रहिवासी जातील अशी दाट शक्यता आहे. मानवी वस्तीच्या मधोमध संबंधित प्रकल्प उभारण्यात आला असल्याने परिसरात कचऱ्याची दुर्गंधी पसरते आहे. त्यामुळे श्रेयवादाचा कलगीतुरा रंगत असताना मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, अशी चर्चा स्थानिक करताना दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.