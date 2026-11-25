पुण्यात गेल्या काही वर्षांत 'कोयता गँग' हा शब्द वारंवार चर्चेत आहे. हातात कोयते घेऊन नागरिकांना धमकावणे, सार्वजनिक ठिकाणी तोडफोड करणे आणि किरकोळ वादातून हल्ले करण्याच्या घटनांमुळे या अवजाराची एक ओळख निर्माण झाली. मात्र, कोयत्याचा इतिहास गुन्हेगारीशी संबंधित नाही. हजारो वर्षांपासून शेतीच्या कामात वापरल्या जाणाऱ्या या अवजाराला गुन्हेगारीची ओळख कशी मिळाली? आणि पुण्यात 'कोयता गँग' हा शब्द कधीपासून प्रचलित झाला?.कोयत्याचा शोध कोणी लावला?कोयत्याचा इतिहास समजून घेण्यासाठी आपल्याला शेतीच्या सुरुवातीच्या काळात जावं लागेल. शेतीचा विस्तार होत असताना पिकांची कापणी, झाडांच्या फांद्या छाटणे, गवत कापणे आणि लाकूडफाटा गोळा करणे अशा कामांसाठी माणसाला वेगवेगळ्या अवजारांची गरज भासू लागली. त्यातूनच वाकड्या पात्याच्या धारदार अवजारांचा विकास झाला..Pune Shivajinagar court Firing: पुण्यात शिवाजीनगर न्यायालयाबाहेर गोळीबार; कोयत्याने हल्ला, एकाचे दोन्ही हात छाटले.कोयत्याचा शोध नेमका कोणी आणि कधी लावला, याची ऐतिहासिक नोंद उपलब्ध नाही. जगातील विविध शेतीमध्ये अशा प्रकारच्या अवजारांचा वापर होत आला आहे. सुरुवातीला दगड आणि इतर उपलब्ध साधनांपासून तयार झालेल्या अवजारांमध्ये पुढे धातूचा वापर सुरू झाला. लोहारकाम विकसित होत गेलं, आणि कोयत्याच्या आकारात आणि रचनेतही बदल होत गेले..आजही कोयता हे शेतीतील महत्त्वाचं अवजार आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात, विशेषतः कोकणात, त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. नारळ आणि पोफळीच्या बागांची साफसफाई, आंबा-काजूच्या झाडांच्या फांद्या छाटणे किंवा गवत कापणे अशा अनेक कामांसाठी कोयत्याची आवश्यकता असते.म्हणजेच, कोयत्याची निर्मिती ही कोणत्याही युद्धासाठी किंवा हल्ल्यासाठी झालेली नव्हती. शेती आणि दैनंदिन कामं सुलभ व्हावीत, ही त्यामागची मूळ गरज होती. .Pune Court Attack : पुणे शिवाजीनगर न्यायालयाबाहेर हल्ला झालेला व्यक्ती कोण? समोर आली A टू Z स्टोरी... कात्रज हत्यांकाडाचे कनेक्शन समोर \n.दक्षिण भारतीय कोयता महाराष्ट्रात ज्याला कोयता म्हटलं जातं, त्याच्याशी मिळत जुळत असणारं अवजार दक्षिण भारतातही वापरलं जातं. तामिळनाडूमध्ये त्याला 'अरुवाळ' (Aruval) म्हणतात. अरुवाळ हे वक्र (वाकड्या) पात्याचं अवजार असून काही प्रकारांमध्ये त्याची लांबी कोयत्यापेक्षा अधिक असते. त्याचा वापर देखील प्राथमिक रित्या शेतीच्या कामांमध्ये केला जातो..मात्र, अरुवाळची ओळख केवळ शेतीपुरती मर्यादित नाही. तामिळनाडू आणि केरळमधील काही भागांत त्याला धार्मिक आणि सांस्कृतिक जोड आहे. करुप्पुस्वामी आणि अय्यनार या लोकदेवतांच्या हातात हे शस्त्र पाहायला मिळते. काही मंदिरांमध्ये मोठ्या आकाराचे आणि नक्षीकाम केलेले अरुवाळ अर्पण करण्याची परंपरा आहे..Pune Shivajinagar Court attack: शिवाजीनगर कोर्टाबाहेरील हल्लेखोरांची ओळख पटली; पुणे पोलिसांकडून महत्त्वाचे अपडेट्स.अशा प्रकारे एकाच अवजाराला विविध ठिकाणी शेती, संस्कृती आणि धार्मिक परंपरांशी संबंधित स्थान मिळालं आहे. मात्र, दक्षिण भारतात अरुवाळची आणखी एक ओळख तयार झाली. ती म्हणजे चित्रपटांमधील हिंसेचं प्रतीक..चित्रपटांमधून बदलली कोयत्याची प्रतिमा?दक्षिण भारतीय चित्रपटांमध्ये ग्रामीण भागातील संघर्ष, स्थानिक राजकारण आणि टोळ्यांमधील वाद दाखवताना अरुवाळचा वापर अनेकदा दृश्यप्रतीक म्हणून करण्यात आला. विशेषतः तमिळ चित्रपटांमध्ये गावातील गुंड, स्थानिक टोळ्या किंवा सूड घेणाऱ्या पात्रांच्या हातात हे अवजार दिसू लागलं.पुढे दक्षिण भारतीय चित्रपट हिंदीमध्ये डब होण्याचं प्रमाण वाढलं. त्याचबरोबर या चित्रपटांचे हिंदी रिमेकही तयार झाले. 'सिंघम', 'वॉन्टेड' आणि 'राऊडी राठोड' यांसारख्या चित्रपटांमधून दक्षिण भारतीय चित्रपटांची ॲक्शन शैली हिंदी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली..Pune Court Attack: शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणाचा बदला? २०२५ मध्ये नेमकं काय घडलं होतं? मंदार किवळेवर हल्ला, भावाने घेतला भावाचा बदला?.मराठी चित्रपटांमध्ये देखील ग्रामीण गुन्हेगारी आणि स्थानिक टोळ्यांचं चित्रण करताना कोयत्याचा वापर दिसून आला. 'मुळशी पॅटर्न'सारख्या चित्रपटांमध्ये जमिनीचे व्यवहार, गुन्हेगारी आणि टोळ्यांमधील संघर्ष दाखवताना कोयता हे एक महत्त्वाचं साधन दाखवलं गेलं.चित्रपटांमुळेच कोयत्याचा गुन्हेगारी वापर सुरू झाला, असं नाही. मात्र, या माध्यमातून कोयत्याची एक वेगळी प्रतिमा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली. शेतीच्या कामासाठी वापरलं जाणारं हे अवजार चित्रपटांमध्ये अनेकदा हिंसा आणि दहशतीशी जोडलेलं दिसू लागलं..पुण्यात 'कोयता गँग'ची चर्चा कधी सुरू झाली?पुण्यात कोयत्याचा वापर करून हल्ले होण्याच्या घटना नवीन नाहीत. ३१ जानेवारी २०१९ रोजी पुण्यातील जुन्या बाजार परिसरात पोलिसांनी कारवाई करून तब्बल २३२ कोयते जप्त केले होते. त्यावेळच्या वृत्तांकनातही 'कोयता गँग' असा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, या शब्दाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा २०२२ च्या अखेरीस सुरू झाली..१६ डिसेंबर २०२२ रोजी हडपसर पोलिसांनी नागरिकांना धमकावणे आणि खंडणी मागण्याच्या प्रकरणात सहा अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे धारदार शस्त्रे होती. त्यानंतर ३० डिसेंबरला सिंहगड लॉ कॉलेज परिसरात काही तरुणांनी कोयत्याने हल्ला करून दुकाने आणि हातगाड्यांची तोडफोड केली. या घटनांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले..जानेवारी २०२३ मध्ये पोलिसांनी विशेष कारवाई करत १४५ कोयते आणि तीन तलवारी जप्त केल्या. दुकानदारांनाही कोयता खरेदी करणाऱ्यांची नोंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, पोलिसांनी स्पष्ट केले की, 'कोयता गँग' नावाची स्वतंत्र संघटित टोळी अस्तित्वात नाही. विविध गुन्हेगारांसाठी प्रसारमाध्यमांतून हा शब्द प्रचलित झाला..'कोयता गँग' हा शब्द नेमका कोणी पहिल्यांदा वापरला, याची ठोस नोंद उपलब्ध नाही. मात्र, २०१९ मधील वृत्तांकनातही त्याचा उल्लेख आढळतो. २०२२-२३ मधील घटनांनंतर हा शब्द अधिक प्रचलित झाला. २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विधानसभेत अशा नावाची स्वतंत्र संघटित टोळी नसल्याचं स्पष्ट केलं. .लोहारांच्या व्यवसायावर परिणामकोयता गँगच्या चर्चेत कोयता तयार करणाऱ्या कारागिरांचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात लोहार कुटुंबांकडून पिढ्यानपिढ्या शेतीसाठी लागणारी अवजारं तयार केली जातात. कोयता, विळा, कुऱ्हाड यांसारखी अवजारं बनवणं हा त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाचा भाग आहे.कोयत्याचा गुन्हेगारी वापर वाढल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दुकानदारांना ग्राहकांची नोंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, शेतीच्या कामासाठी कोयता खरेदी करणारा शेतकरी आणि त्याचा गैरवापर करणारा गुन्हेगार यांच्यात फरक करणं आवश्यक आहे..अवजाराचा इतिहास आणि बदललेली ओळखकोयत्याचा इतिहास पाहिला तर त्याचा संबंध शेती आणि ग्रामीण जीवनाशी जोडलेला आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी आजही त्याचा वापर शेतीच्या विविध कामांसाठी करतात. दक्षिण भारतात याच प्रकारच्या अरुवाळला काही ठिकाणी धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे.मात्र, पुण्यातील गुन्हेगारी घटनांमुळे कोयत्याची एक वेगळी ओळख तयार झाली आहे. चित्रपटांमधील त्याचं चित्रण, स्थानिक टोळ्यांकडून होणारा वापर, सोशल मीडियावरून मिळणारी प्रसिद्धी आणि प्रसारमाध्यमांमधील 'कोयता गँग' हा शब्द यामुळे हे अवजार आता गुन्हेगारीच्या चर्चेचा भाग बनलं आहे..कोयता हे स्वतःहून गुन्हेगारीचं साधन नाही. शेतीच्या कामासाठी त्याचा वापर करणं आणि त्याच अवजाराचा वापर एखाद्याला धमकावण्यासाठी किंवा हल्ला करण्यासाठी करणं, यात मूलभूत फरक आहे.शेवटी कोयत्याचा शोध कोणी लावला, याचं उत्तर इतिहासाकडे नसेल; मात्र त्याचा मूळ उद्देश स्पष्ट आहे. शेतीची कामं सुलभ करणं आणि मानवी श्रम कमी करणं. काळानुसार त्याच्या वापरात बदल झाला आणि त्याला वेगवेगळ्या ओळखी मिळाल्या. पुण्यातील 'कोयता गँग'ची चर्चा ही त्याच बदललेल्या ओळखीचं एक उदाहरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.