बारामतीत काँग्रेसनं उमेदवारी दिलेले आकाश मोरे कोण? अजित पवारांच्या विरोधात डिपॉझिट झालेलं जप्त

अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत आहे. ही पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी महायुतीकडून प्रयत्न केले जात होते. खुद्द उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी काँग्रेसकडे सुनेत्रा पवार यांनी बिनविरोध निवडणुकीसाठी विनंती केली होती. मात्र तरीही काँग्रेसकडून उमेदवार जाहीर करण्यात आलाय. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पाच इच्छुकांपैकी आकाश मोरे यांना तिकीट दिलंय. .बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत महायुतीकडून सुनेत्रा पवार यांना उमेदवारी देण्यात आलीय. तर काँग्रेसकडून आकाश मोरे यांना मैदानात उतरवण्यात आलंय. आकाश मोरे सोमवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. आकाश मोरे हे काँग्रेसचे माजी आमदार विजय मोरे यांचे चिरंजीव आहेत. तसंच आकाश मोरे यांना २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार यांच्याविरोधात काँग्रेसनं तिकिट दिलं होतं..काँग्रेसचे निष्ठावंतमोरे कुटुंबीय हे काँग्रेसच्या निष्ठावंतांपैकी एक आहे. आकाश मोरे यांचे वडील विजय मोरे हे विधानपरिषदेचे आमदार होते. बारामती तालुक्यातील ग्रामीण भागातला चेहरा म्हणून आकाश मोरे हे ओळखले जातात. शिवाय धनगर समाजाचं मतदान बारामतीत निर्णयाक असून त्याच समाजातील चेहरा काँग्रेसनं रिंगणात उतरवलाय..फक्त ४ हजार मतंआकाश मोरे यांनी याआधी २०१४ मध्ये थेट अजित पवार यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. बारामती विधानसभा मतदारसंघात १२ वर्षांपूर्वी त्यांना पराभवाचा मोठा धक्का बसला होता. अजित पवार यांच्याविरोधात त्यांना केवळ ४ हजार १३ मतं मिळाली होती. त्यांचं डिपॉझिट जप्त झालं होतं. तर पहिल्या क्रमांकाची मते घेऊन प्रचंड मताधिक्क्यानं विजयी झालेल्या अजित पवार यांना १ लाख ५० हजार ५८८ मते मिळाली होती. अजित पवार ९० हजार मतांनी विजयी झाले होते..धनगर समाजबारामती मतदारसंघात धनगर समाजाचं मतदान जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदानाचा फायदा होण्याच्या दृष्टीकोनातून आकाश मोरे यांनी तिकिट मिळवण्यात बाजी मारल्याचं म्हटलं जातंय. दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याबाजून सहानुभूती आहे. या सहानुभूतीच्या लाटेविरोधात आकाश मोरे यांना निवडणूक जिंकणं आव्हानात्मक आहे.