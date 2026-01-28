पुणे

Ajit Pawar Plane Crash: बारामती विमान अपघातात निधन झालेली कॅप्टन शांभवी पाठक कोण?

Ajit Pawar Plane Accident: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालय. या अपघातात अजित पवारांसह इतर पाच जणांचही निधन झालंय. त्यातील कॅप्टन शांभवी पाठक कोण ते जाणून घेऊया...
Ajit Pawar passes away after plane Crash : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं विमान अपघातात निधन झालं आहे. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्रासह देशभरात सगळ्यांनाच धक्का बसलाय. बारामतीमध्ये विमानतळाजवळ त्यांचा विमानाचा अपघात झाला. हा अपघात इतका भीषण होता की, विमान कोसळताच मोठा आगीचा लोट पसरला. अपघातग्रस्त विमानात अजित पवारांसह ५ जण प्रवास करत होते.

