Ajit Pawar Plane Crash: बारामती विमान अपघातात निधन झालेली कॅप्टन शांभवी पाठक कोण?

Ajit Pawar passes away after plane Crash : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं विमान अपघातात निधन झालं आहे. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्रासह देशभरात सगळ्यांनाच धक्का बसलाय. बारामतीमध्ये विमानतळाजवळ त्यांचा विमानाचा अपघात झाला. हा अपघात इतका भीषण होता की, विमान कोसळताच मोठा आगीचा लोट पसरला. अपघातग्रस्त विमानात अजित पवारांसह ५ जण प्रवास करत होते. .मुंबई पीएसओ HC विदीप जाधव, पायलट कॅप्टन सुमित कपूर, कॅप्टन शांभवी पाठक यांच्यासह क्रु मेंमर पिंकी माळी उपस्थित होते. पायलटचं बारामती विमानतळाजवळ अचानक नियंत्रण सुटलं आणि विमान कोसळलं. दरम्यान या अपघातात निधन झालेली कॅप्टन शांभवी पाठक कोण आहे ते जाणून घेऊया....कोण आहे कॅप्टन शांभवी पाठक?अजित पवारांसोबत विमानात शांभवी पाठक सुद्धा उपस्थित होती. शांभवी हिने मुंबई विद्यापीठातून एरोनॉटिक्स आणि एव्हिएशन सायन्स या विषयात बीएससी पदवी मिळवली होती. तसंच पायलट होण्यासाठी शांभवी पाठक हिने न्यूझीलंडमधील 'न्यूझीलंड इंटरनॅशनल कमर्शियल पायलट अकॅडमी' येथून कमर्शियल पायलटचे प्रशिक्षण घेतलं. 2018 ते 2019 या कालावधीत तिने व्यावसायिक उड्डाणाचं प्रशिक्षण घेतलं. याच प्रशिक्षणादरम्यान त्यांना 'न्यूझीलंड सिव्हिल एव्हिएशन अथॉरिटी'कडून कमर्शियल पायलट लायसन्सही मिळवलं..Ajit Pawar Plane Crash: बारामती विमान अपघातात निधन झालेली क्रु मेंमर पिंकी माळी कोण?.