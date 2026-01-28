पुणे

Ajit Pawar Plane Crash: बारामती विमान अपघातात निधन झालेली क्रु मेंमर पिंकी माळी कोण?

Plane Crash In Baramati: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालय. त्यांच्या जाण्याने संपुर्ण महाराष्ट्र हादरलाय. दरम्यान अजित पवारांसोबत आणखी ६ जणांचा या अपघातात मृत्यू झाला. त्यातील पिंकी माळी कोण होती ते जाणून घेऊया...
Plane Crash In Baramati Pinki Mali From Jaunpur Lost Her Life In Plane Crash

Plane Crash In Baramati Pinki Mali From Jaunpur Lost Her Life In Plane Crash

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Who is Pinki Mali: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने संपुर्ण महाराष्ट्रात हळहळला. अजित पवारांसह ६ जणांचा या अपघातात मृत्यू झालाय. अजित पवारांचं जाणं ही महाराष्ट्रासाठी तसंच राजकारणासाठी मोठी हानी आहे. बारामती पायलटचं विमानतळाजवळ अचानक नियंत्रण सुटलं, आणि त्यावेळी विमान कोसळलं.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
accident
viral
Chief Minister Ajit Pawar
Plane Crash

Related Stories

No stories found.