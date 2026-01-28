Ajit Pawar Plane Crash: बारामती विमान अपघातात निधन झालेली क्रु मेंमर पिंकी माळी कोण?

Who is Pinki Mali: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने संपुर्ण महाराष्ट्रात हळहळला. अजित पवारांसह ६ जणांचा या अपघातात मृत्यू झालाय. अजित पवारांचं जाणं ही महाराष्ट्रासाठी तसंच राजकारणासाठी मोठी हानी आहे. बारामती पायलटचं विमानतळाजवळ अचानक नियंत्रण सुटलं, आणि त्यावेळी विमान कोसळलं..विमानात कोण कोण होतं?प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, हा अपघात इतका भीषण होता की, विमान कोसळताच मोठी आग लागली. दरम्यान या विमानात अजित पवारांसोबत कोणकोण होते त्यांची माहिती समोर आली आहे. माहितीनुसार विमानात माननीय अजितदादा पवार तसंच मुंबई पीएसओ HC विदीप जाधव, पायलट कॅप्टन सुमित कपूर कॅप्टन संभवी पाठक यांच्यासह क्रु मेंमर पिंकी माळी हे लोक होते..पिंकी माळी कोण आहेत?माहितीनुसार पिंकी माळी ही शिवकुमार माळी यांची मुलगी होती. ती अपघातावेळी अजितदादांसोबत विमानात उपस्थित होती. क्रु मेंमर म्हणून ती कार्यरत होती. गेल्या ५ वर्षापासून पिंकी माळी क्रु मेंमर म्हणून काम करत होती. याआधी अजित पवारांसोब ३ वेळा प्रवास केला होता. पिंकी माळी ही प्रायव्हेट विमानामध्ये नेहमी राष्ट्रपती, मुख्यमंत्र्यासोबत क्रु मेंमर म्हणून प्रवास करायची..पिंकी माळीचे पालक झाले भावूकपिंकी माळीच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ' पहाटे अजितपवारांसोबत बारामतीला जाणार असल्याचं तिने रात्री मला फोनवर सांगितलं. तेच शेवटचं बोलणं झालं.' तिने याआधी तीन वेळा अजितदादांसोबत विमानात प्रवास केला होता..'गतिमान आणि ठाम नेतृत्व करणारा नेता...' अजितदादांबद्दल पोस्ट लिहिताना भावूक झाला रितेश देशमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.