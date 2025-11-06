Who is Sunil Bansode :आंदेकर, घायवळ झाला आता मारणेची बारी, शार्प शूटरला ठोकल्या बेड्या, सुनील बनसोडे कोण?

आंदेकर झाले, घायवळ झाला आणि आता मारणे गँगची बारी... पुणे पोलिस शहरातील गुन्हेगारी संपवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून आंदेकर आणि घायवळ टोळ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. सध्या आंदेकर गँग जेलमध्ये आहे, तर घायवळ फरार आहे; पण त्याच्या टोळीतील सदस्यांवर मात्र कारवाई सुरू आहे. पुण्यात भडकलेले टोळीयुद्ध पाहता आता पोलिसांनी गजा मारणेच्या गँगच्या मुसक्याही आवळायला सुरुवात केली आहे. कारण मारणेचा लेफ्ट हँड मानला जाणारा सुनील बनसोडे याला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यामुळे सुनील बनसोडे कोण? पाहूया....पुण्यात लागोपाठ दोन खूननुकतेच पुण्यात लागोपाठ दोन खून झाले. १ नोव्हेंबरला गणेश काळेची दिवसाढवळ्या गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. ही हत्या आंदेकर टोळीने वनराजच्या हत्येचा बदला म्हणून घडवून आणली. त्याआधी दीड-एक महिन्यांपूर्वीही वनराजच्या हत्येचा बदला म्हणून आयुष कोमकरची हत्या करण्यात आली होती. पण वनराजच्या हत्येच्या बदल्यात गणेश काळेला संपवून आंदेकर टोळीने दोन बळी घेतले. आणि त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत मयंक खराडेची बाजीराव रोडवर – जो पुण्यातील मध्यवर्ती आणि वर्दळीचा भाग आहे – तिथे दिवसाढवळ्या, कायद्याची जणू भीतीच नसल्यासारखे, सगळ्यांसमोर हत्या करण्यात आली. मयंकवर कुकरीने वार करून त्याचा गळा, केस आणि बोटं कापण्यात आली. मयंक खराडे हत्या प्रकरणातही माया टोळीने हत्या केल्याचे समोर आले. या लागोपाठ घडलेल्या घटनांमुळे पुण्यात टोळीयुद्ध भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..Nilesh Ghaywal : गुंड घायवळ लंडनमध्ये; यूके हायकमिशनची माहिती, प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेला गती.पोलिसांसमोर मोठे आव्हानअशा परिस्थितीत पुणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे. पोलिस कारवाई करत आहेत, तरीही गुन्हेगारी डोके वर काढत आहे. आता आंदेकर आणि घायवळनंतर मारणे गँग पोलिसांच्या रडारवर आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यातील कुख्यात गुंड गजा मारणेच्या टोळीतील गुंड सुनील बनसोडे याला पोलिसांनी रात्री अटक केली. बनसोडेवर मकोका अंतर्गत अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून तो फरार होता. मात्र काल रात्री वारजे माळवाडी भागातून त्याला अटक करण्यात आली. पोलिसांना खबर मिळाली होती की बनसोडे या भागात राहत आहे. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत त्याच्या मुसक्या आवळल्या..सुनील बनसोडेबद्दल थोडक्यात...सुनील बनसोडे हा मारणे गँगचा सदस्य आणि टोळीतील प्रसिद्ध शार्प शूटर आहे. त्यामुळेच त्याला गजा मारणेचा लेफ्ट हँड म्हणतात. बनसोडेवर आतापर्यंत १० ते १२ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. माजी पोलीस आयुक्तांनी त्याच्यावर MPDA अंतर्गत कारवाईचे आदेश दिले होते; पण पोलिसांच्या हाती तो काही लागत नव्हता..१५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी तळोजा कारागृहातून गजा मारणेची सुटका झाली होती. तेव्हा पुणे-मुंबई हायवेवर मारणे टोळीने मोठी रॅली काढली होती आणि दहशत पसरवणारे रील्स व्हायरल केले होते. या प्रकरणी गजा मारणेसह रुपेश मारणे, सुनील बनसोडे आणि इतर साथीदारांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. त्यांच्या महागड्या गाड्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी गजा मारणने वडगाव मावळ न्यायालयात हजेरी लावून अटकपूर्व जामीन मंजूर करून घेतला होता..वारजे माळवाडी भागातून अटकपण रुपेश मारणे, सुनील बनसोडे आणि इतरांचा जामीन फेटाळला गेला होता. तेव्हापासून सुनील बनसोडे फरार होता, जो पोलिसांना सापडत नव्हता. मात्र मंगळवारी पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार त्याला वारजे माळवाडी भागातून अटक करण्यात आली.आता गजा मारणे हा मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यकर्त्याला मारहाण केल्याप्रकरणी अटकेत आहे. त्याला सांगलीच्या कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. तर रुपेश मारणे हा काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आला असून तोही जेलमध्ये आहे. आणि आता मारणे गँगचा शार्प शूटरलाही बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत..Nilesh Ghaywal Crime : नीलेश घायवळ टोळीवर आणखी एक ‘मकोका’; कोथरूडमधील हल्ला प्रकरणात १७ जणांवर कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.