Vidyanand Bapat: विद्यानंद बापट कोण? पुणे महानगरपालिकेच्या गणेशोत्सव पूर्वतयारीच्या बैठकीत काय घडलं?

पुणे : गणेशोत्सव २०२६च्या पूर्वतयारीसाठी पुणे महानगरपालिकेत झालेल्या बैठकीत डीजे आणि कर्णकर्कश ध्वनिक्षेपकांच्या वापराचा मुद्दा चांगलाच गाजला. नारायण पेठेतील रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांनी गणेशोत्सवात डीजे आणि मोठ्या आवाजातील लाऊडस्पीकरवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली. त्यांच्या या भूमिकेला गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्यानंतर बैठकीत जोरदार खडाजंगी झाली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विद्यानंद बापट चर्चेत आले..विद्यानंद बापट कोण आहेत?विद्यानंद बापट हे पुण्यातील नारायण पेठ परिसरातील रहिवासी असून सामाजिक तसेच नागरिक आणि पर्यावरणविषयक प्रश्नांवर भूमिका मांडतात. सार्वजनिक उत्सवांमध्ये होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात ते सातत्याने आवाज उठवत असल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवात लाऊडस्पीकर आणि डीजेचा वापर थांबवावा, अशी त्यांची भूमिका आहे..बैठकीत डीजे बंदीची मागणीपुणे महानगरपालिकेत गणेशोत्सवाच्या पूर्वतयारीसाठी गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, महापालिका आयुक्त, पोलीस अधिकारी तसेच गणेश मंडळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठक सार्वजनिक स्वरूपाची असल्याने सामान्य नागरिकांनाही उपस्थित राहण्याची संधी होती..यावेळी बापट यांनी पुण्यात डीजे आणि लाऊडस्पीकरवर सरसकट बंदी घालण्याची मागणी केली. सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुमारे १२५ वर्षांची परंपरा असून लाऊडस्पीकरचा वापर गेल्या ३५ ते ४० वर्षांत सुरू झाला. त्यामुळे तो गणेशोत्सवाचा पारंपरिक किंवा अविभाज्य भाग नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.नारायण पेठ, लक्ष्मी रोड, केळकर रोड, बाजीराव रोड आणि टिळक रोड परिसरातील नागरिकांना मोठ्या आवाजामुळे त्रास होत असल्याचेही त्यांनी बैठकीत सांगितले. पुणे हे आयटी हब असल्याने अनेक नागरिक रात्रपाळीत किंवा शिफ्टमध्ये काम करतात. वर्क फ्रॉम होम करणारे नागरिकही मोठ्या आवाजामुळे प्रभावित होतात. त्यामुळे २००० सालातील ध्वनी प्रदूषणाचे नियम आजच्या परिस्थितीत कालबाह्य ठरल्याचे त्यांनी म्हटले..Pune Tejaswini Bus: महिलांसाठीची ‘तेजस्विनी’ बस पुरुषांनी व्यापली! महिला प्रवाशांना जागा नाही, पीएमपीच्या निर्णयावर संताप.गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांचा विरोधपुण्यातही सोलापूरच्या धर्तीवर ध्वनीविषयक निर्बंध लागू करावेत, अशी बापट यांची मागणी होती. गणेशोत्सव साजरा करण्यास त्यांचा विरोध नसून रस्त्यांवर मोठ्या आवाजात स्पीकर लावण्यास विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय मंडप न टाकणे आणि गणेश विसर्जन मिरवणुका शहराबाहेरील रिंग रोडवरून काढण्याची मागणीही त्यांनी केली..मात्र, गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी या भूमिकेला तीव्र विरोध केला. डीजे आणि म्युझिक स्पीकर्ससह निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्याची मागणी करण्यात आली. प्लाझ्मा आणि लेझरचा वापर टाळण्याची तयारी दर्शवण्यात आली; मात्र स्पीकर्सच्या आवाजावर मर्यादा नसावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली. बहुतांश लोकप्रतिनिधींनीही लाऊडस्पीकरला परवानगी देण्याच्या बाजूने भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले.या वादातून बैठकीत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाला. .Pune Traffic Update: पुण्यातील 'ट्रॅफिक'बाबत मोठी अपडेट! शहरातील 'मिसिंग रोड'च्या कामांसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.