संत तुकाराम कारखान्यासाठी आज कोण बाजी मारणार

पौड - श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्यासाठी रविवारी (ता. १६) झालेल्या निवडणुकीत मुळशी, मावळ, खेड, शिरूर, हवेली या तालुक्‍यांतील ५७ केंद्रांवर ५२.९९ टक्के मतदान झाले. २१ हजार ५३८ मतदारांपैकी ११ हजार ४१३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. कारखान्याच्या १८ जागांसाठी २५ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. सोमवारी (ता. १७) सकाळी नऊ वाजता वाकड येथील संत तुकाराम मंगल कार्यालयात मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप संत तुकाराम कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी मुळशी तालुक्‍यात हिंजवडी-ताथवडे गटात दहा; तर पौड-पिरंगुट गटात नऊ केंद्रे होती. मावळ तालुक्‍यात वडगाव-तळेगाव गटात नऊ आणि सोमाटणे पवनानगर गटात आठ केंद्रांचा समावेश होता. खेड तालुक्‍यात सतरा, हवेलीत चार; तर शिरूरमध्ये दोन केंद्रे होती. पुणे - डझनभर मार्गांवर मेट्रो मुळशी तालुक्‍यात एकूण मतदार ६७९२ आहेत. त्यापैकी हिंजवडी-ताथवडे गटात १७९० आणि पौड-पिरंगुट गटात १६३०, अशा एकूण ३४२० मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. तालुक्‍यात ५२.१० टक्के मतदान झाले. मावळ तालुक्‍यात ५६७६ मतदार आहेत. त्यामध्ये वडगाव-तळेगाव गटातून १६५९ आणि सोमाटणे-पवनानगर गटातून १४२४, अशा एकूण ३०८३ मतदारांनी मतदान केले. मतदानाचे हे प्रमाण ५४.४१ टक्के आहे. हवेली तालुक्‍यात १६३८ मतदार आहेत. त्यापैकी ९१८ म्हणजेच ५६.०४ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. शिरूर तालुक्‍यातील ९३४ मतदारांपैकी ४२३ मतदारांनी मतदान केले. हे प्रमाण ४५.२८ टक्के आहे.

