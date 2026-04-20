UPSC Maharashtra: ‘यूपीएससी’त टक्का वाढणार कधी?; नागरी सेवा परीक्षेत महाराष्ट्राचा वाटा सहा टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित, टक्का वाढवण्यासाठी काय गरजेचे?

पुणे: नागरी सेवा परीक्षेत महाराष्ट्रातील उमेदवारांनी यंदाही लक्षणीय यश मिळवले, तरीही राज्याचा एकूण वाटा अद्याप सहा टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिला. महाराष्ट्रासारख्या उच्च शिक्षण, औद्योगिक प्रगती आणि शहरीकरणात आघाडीवर असलेल्या राज्याकडून अधिक प्रतिनिधित्वाची अपेक्षा असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले...'केंद्रीय लोकसेवा आयोगा'तर्फे 'नागरी सेवा २०२५'ची लेखी परीक्षा ऑगस्ट २०२५ मध्ये झाली. त्यानंतर डिसेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान उमेदवारांच्या मुलाखती झाल्या. या दोन्ही टप्प्यांतील कामगिरीच्या आधारे आयोगाने एकूण ९५८ उमेदवारांची 'आयएएस', 'आयपीएस'सारख्या विविध केंद्रीय सेवांसाठी शिफारस केली आहे. याशिवाय आयोगाने २५८ उमेदवारांची आरक्षित यादीही जाहीर केली. मात्र, त्यात राज्यातील केवळ ६० उमेदवारांनी बाजी मारली असून, पहिल्या १०० उमेदवारांमध्ये पाच जणांचा समावेश आहे..स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक प्रवीण चव्हाण म्हणाले, "राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रतिभेची कमतरता नाही. मात्र, उत्तर भारताप्रमाणे शालेय स्तरापासूनच 'यूपीएससी'ची तयारी करून घेणारी स्पर्धात्मक 'इकोसिस्टम' आपल्याकडे नाही. परिणामी, बहुतांश विद्यार्थ्यांचा कल आजही केवळ 'एमपीएससी'कडे अधिक दिसतो. 'यूपीएससी'च्या तयारीसाठी लागणारा तीन ते चार वर्षांच्या खडतर संघर्षापेक्षा, पुणे-मुंबईसारख्या महानगरांतील आयटी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील घसघशीत पॅकेज मिळवण्याकडे तरुणांचा ओढा जास्त आहे. या परीक्षेसाठी संयम आणि चिकाटीला कुटुंबाच्या आर्थिक व मानसिक आधाराची गरज असते.''.निकालाबाबतआयोगाने शिफारस केलेले उमेदवार ९५८सर्वसामान्य गट ३१७इतर मागास वर्ग ३०६अनुसूचित जाती १५८आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक १०४अनुसूचित जमाती ७३आरक्षित सूची २५८वर्ष एकूण यशस्वी उमेदवार राज्यातून निवड झालेले उमेदवार२०२५ ९५८ ६० हून अधिक२०२४ १००९ ५० हून अधिक२०२३ १०१६ ८७ हून अधिक२०२२ ९३३ ७५ हून अधिक२०२१ ६८५ ४७ हून अधिक.टक्का वाढवण्यासाठी काय गरजेचे?शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर राष्ट्रीय स्पर्धांविषयी जागरूकता निर्माण करणेराज्य सरकार व शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार मार्गदर्शन व प्रशिक्षण मिळावेगरजू विद्यार्थ्यांना अर्थसाह्य व शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देणेदीर्घकालीन तयारीसाठी कुटुंबाने पाल्याच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणे.यूपीएससीतील यशाचा टक्का वाढवण्यासाठी केवळ विद्यार्थ्यांवर जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. राज्यभरातील विद्यापीठांमध्ये स्पर्धा परीक्षा केंद्रे आहेत, पण तिथल्या सुविधा आणि मार्गदर्शनाचा दर्जा अद्ययावत करणे काळाची गरज आहे. सरकारने 'बार्टी', 'सारथी' आणि 'महाज्योती' यांसारख्या संस्थांमधून मिळणाऱ्या पाठबळाची व्याप्ती वाढवून तळागाळातील विद्यार्थ्यांना दिल्लीच्या धर्तीवर राज्यातच दर्जेदार प्रशिक्षण उपलब्ध केले पाहिजे.- प्रवीण चव्हाण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक.राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्तेची कमतरता नाही; मात्र उत्तर भारताप्रमाणे शालेय स्तरापासूनच 'यूपीएससी'ची तयारी करून घेणारे पोषक वातावरण आपल्याकडे अद्याप तयार झालेले नाही. विद्यार्थ्यांना सुरुवातीपासूनच वास्तववादी मार्गदर्शन मिळायला हवे. मराठी माध्यमातून तयारी करताना दर्जेदार अभ्याससाहित्याचा आणि योग्य मार्गदर्शनाचा मोठा अभाव जाणवतो.- गोकूळ नवले, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक.