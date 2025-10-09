पुणे

Pune News : आरटीओ चौकातील रेल्वे भुयारी मार्गाचे रुंदीकरण

आरटीओ चौक आणि मंगळवार पेठेतील शाहीर अमर शेख चौक या दरम्यान असणाऱ्या अरुंद रेल्वे भुयारी मार्गाचे रुंदीकरण करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - आरटीओ चौक आणि मंगळवार पेठेतील शाहीर अमर शेख चौक या दरम्यान असणाऱ्या अरुंद रेल्वे भुयारी मार्गाचे रुंदीकरण करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला आहे. या ठिकाणचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

