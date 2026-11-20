पुणे - पत्नी नांदण्यास येत नसल्याने सासरी येऊन शिवीगाळ केल्याचा राग मनात धरून जावयाच्या घरात घुसून त्याचा खून करणाऱ्या पत्नीसह सासरच्या पाच जणांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. आर. चौधरी यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला..पत्नी नंदा भगत, सासरे जयसिंग चिव्हे, मेहुणे सचिन चिव्हे, पांडुरंग ऊर्फ पांडू चिव्हे आणि सासू विमल चिव्हे (सर्व रा. चिव्हेवाडी, ता. पुरंदर) अशी शिक्षा झालेल्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी लता चिव्हे यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. विनोद भगत असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०१९ मध्ये ही घटना घडली होती. पत्नी नांदण्यास येत नसल्याने विनोद भगत याने सासरी जाऊन शिवीगाळ केली होती. याचा राग मनात धरून पत्नीसह सासरच्या मंडळींनी विनोदच्या घरी जाऊन त्याला बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात विनोदचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी सासवड पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले..जानेवारी २०२४ पासून या खटल्यातील पुरावे नोंदविण्यास सुरुवात झाली. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील ॲड. राजेश कावेडिया यांनी बाजू मांडली. ‘घरात घुसून अशा प्रकारे हल्ला करणे आणि त्यातून एखाद्याचा मृत्यू होणे, ही गंभीर बाब आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप आणि क्रूरता लक्षात घेता दोषींना कठोर शिक्षा सुनावण्यात यावी,’ असा युक्तिवाद ॲड. कावेडिया यांनी केला. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरत पाचही आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. न्यायालयीन कामकाजात सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक जयसिंग जाधव, पैरवी कर्मचारी विद्याधर निचित आणि जिल्हा न्यायालय पैरवी अधिकारी माधुरी तावरे यांनी सहकार्य केले..घटनेनंतर आरोपींच्या भीतीने मृताचे कुटुंबीय त्यांच्या मुलासह गाव सोडून गेले आहेत. या खटल्यात साक्षीदारांच्या जबाबांसह उपलब्ध पुराव्यांची न्यायालयासमोर प्रभावी मांडणी केली. या निकालामुळे मृताच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला असून, न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.- ॲड. राजेश कावेडिया, अतिरिक्त सरकारी वकील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.