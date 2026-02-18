Pune Crime: तीन किलो खवले मांजर, चार सांबर शिंगांची तस्करी; मंचरमध्ये दोघांना अटक, संरक्षित वन्यजीवांचे अवयव जप्त!

पुणे : वन्यजीवांच्या अवैध व्यापाराविरोधात जुन्नर वनविभागाने कारवाई करत भारतीय खवले मांजर (पँगोलिन) आणि सांबर हरिण यांच्या अवयवांची तस्करी करणाऱ्या दोघांना अटक केली आहे. मंचर परिसरात करण्यात आलेल्या या कारवाईत सुमारे तीन किलो भारतीय खवले मांजराचे खवले, तीन नख्या, चार सांबर हरिणांचे शिंगे आणि एक कार जप्त केली आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...वनविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १६ फेब्रुवारीला मंचर येथील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना संरक्षित वन्यजीवांच्या अवयवांची बेकायदेशीर तस्करी होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार मंचर येथील झटका हॉटेल परिसरात वनविभागाने सापळा रचून आरोपी उदय शंकर सुर्वे आणि नईम करीम खान (दोघेही रा. ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड) यांना ताब्यात घेतले. या वेळी त्यांच्याकडे वन्यजीवांचे अवैध अवयव आढळून आले. याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘‘भारतीय पँगोलिन आणि सांबर हरिण या दोन्ही प्रजाती वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची-१ मध्ये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे या प्रजातींची शिकार, अवयवांचा ताबा, वाहतूक किंवा व्यापार करणे हे दखलपात्र गुन्हे आहेत. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.ही कारवाई पुणे वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक आशिष ठाकरे आणि जुन्नर विभागाचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिविक्षाधीन उप-वनसंरक्षक लोकेश पाटील, सहायक वनसंरक्षक अमृत शिंदे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.