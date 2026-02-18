पुणे

Pune Crime: तीन किलो खवले मांजर, चार सांबर शिंगांची तस्करी; मंचरमध्ये दोघांना अटक, संरक्षित वन्यजीवांचे अवयव जप्त!

Manchar wildlife crime news today: मंचरमध्ये वन्यजीव तस्करीचा पर्दाफाश; खवले मांजराचे खवले आणि सांबर शिंगे जप्त
Forest officials display seized pangolin scales and sambar antlers after arresting two suspects in Manchar.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वन्यजीवांच्या अवैध व्यापाराविरोधात जुन्नर वनविभागाने कारवाई करत भारतीय खवले मांजर (पँगोलिन) आणि सांबर हरिण यांच्या अवयवांची तस्करी करणाऱ्या दोघांना अटक केली आहे. मंचर परिसरात करण्यात आलेल्या या कारवाईत सुमारे तीन किलो भारतीय खवले मांजराचे खवले, तीन नख्या, चार सांबर हरिणांचे शिंगे आणि एक कार जप्त केली आहे.

pune
crime
manchar
district
Wildlife
Forest department

