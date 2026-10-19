Ramdas Athawale : येरवडा म्हाडा कॉलनी पुनर्विकासावर तोडगा काढू; रामदार आठवले यांचे आश्वासन

पुणे - येरवडा येथील महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्डाच्या म्हाडा कॉलनीतील सर्व्हे क्रमांक १९१-अ मधील सुमारे ४० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची मुंबईत भेट घेतली. या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देऊन ती फास्ट ट्रॅकवर पूर्ण करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली..येरवड्यातील म्हाडा कॉलनीतील इमारती जुन्या झाल्याने रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी पुनर्विकासाचा निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक असल्याचे शिष्टमंडळाने आठवले यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी बाळासाहेब जानराव यांनी प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि एअरफोर्सच्या परवानगीसंदर्भातील अडचणींचा अहवाल मांडला. या शिष्टमंडळात शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, शाम सदाफुले, निलेश रोकडे, सुनील गवळी, रवी अवसरमल आणि अक्षय अवसरमल यांचा समावेश होता..या प्रश्नाची दखल घेत आठवले यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. इमारतींच्या जुन्या अवस्थेमुळे तातडीने परवानग्या मिळवण्यासाठी विमानतळ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याची सूचना त्यांनी केली. यावर मोहोळ यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. रहिवाशांना सुरक्षित घर मिळावे यासाठी पक्षाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.