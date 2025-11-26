Pune Winter Season : थंडीमुळे बागा, टेकड्या फुलल्या; शरीर सुदृढ बनविण्याकडे पुणेकरांचा ओढा

पुणे : थंडी आणि शारीरिक तंदुरुस्ती यांचे अतूट नाते आहे. हिवाळ्यात शरीरातील अन्नाचे ऊर्जेत रूपांतर करण्याची प्रक्रिया (मेटाबॉलिझम) वेगाने काम करते. या काळात व्यायाम अधिक फायदेशीर ठरतो. पहाटेचे धुके, गुलाबी थंडीची झुळूक अंगावर घेत पुणेकरांची बागा, टेकड्या आणि व्यायामशाळांमध्ये नेहमीच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक गर्दी वाढली आहे. शहरातील बागा, टेकड्या, मोकळी मैदाने पुन्हा एकदा गजबजू लागली आहेत..हिवाळ्यात भूक चांगली लागते, अन्न चांगले पचते व प्रतिकारशक्ती वाढल्याने आजारी पडण्याचे प्रमाणही कमी होते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जास्त व्यायाम, शारीरिक कसरती किंवा धावणे, चालणे यासाठी हा उत्तम काळ असतो. कारण, थकवा कमी येतो. तळजाई टेकडी, वेताळ टेकडी, हनुमान टेकडी, चतु:शृंगी टेकडी, पर्वती येथे पहाटेच्या सुमारास गर्दी असते..यामध्ये तरुणांबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांचीही संख्या जास्त आहे. त्याचबरोबर महापालिकेच्या बागाही फुलून गेल्या आहेत. यामध्ये सारसबाग, महाराणा प्रताप बाग, सिंहगड रस्त्यावरील देशपांडे गार्डन, वडगाव परिसरातील उद्याने येथे गर्दी वाढली आहे. या गुलाबी थंडीने वातावरणात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे..Mumbai Crime: पाच वर्षांच्या चिमुकलीचा ५० हजारांत सौदा! मुंबईतल्या वाकोला पोलिसांनी केला रॅकेटचा पर्दाफाश.हिवाळ्यात चालणे, व्यायामाचे फायदेदररोज ३० ते ४५ मिनिटे चालणे, हळू गतीने धावणे (जॉगिंग) किंवा स्नायूंना हलका ताण देत सैल (स्ट्रेचिंग) केल्यास शरीर तंदुरुस्त राहण्यास मदत होते.कॅलरी जास्त प्रमाणात खर्च होतात, त्यामुळे वजन नियंत्रण किंवा कमी करण्यात मदत मिळते.शरीरात ‘एंडॉर्फिन’ हार्मोन वाढल्याने तणाव आणि उदासीनता दूर होते, मन प्रसन्न राहते.रक्ताभिसरण सुधारते, हृदयाचे आरोग्य मजबूत राहते व रक्तदाब नियंत्रित राहतो.संधिवात आणि स्नायूंचा ताण कमी होतो, रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.झोप सुधारते, दिवसभर ताजेतवाने वाटते.मी दररोज सकाळी तळजाई टेकडीवर पहाटे पाचपासून चालायला व व्यायामाला जातो. टेकडीवरील नैसर्गिक वातावरण, मोकळी हवा हे आल्हाददायक असते. हिवाळा सुरू झाल्याने टेकडीवर चालायला येणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. दररोज चालल्याने मन प्रसन्न होते. दिवसभर ताजेतवाने वाटते. त्यामुळे प्रत्येकाने सकाळी किमान चालायला हवे.’’- स्वप्नील रेणुसे, समर्थनगर, सिंहगड रस्ता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.