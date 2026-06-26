Pune Crime: १० लाख रुपये आण, नाहीतर...'; विवाहितेचा पतीवर छळ आणि मारहाणीचा आरोप, बेल्ट आणि क्रिकेट बॅट अन्..

लोणी काळभोर : लग्नानंतर नोकरी करण्यासाठी सातत्याने दबाव टाकणे, माहेराहून दहा लाख रुपये आणण्याची मागणी करणे, शारीरिक व मानसिक छळ करणे, तसेच बेल्ट व क्रिकेटच्या बॅटने मारहाण करून घराबाहेर काढल्याचा गंभीर आरोप एका विवाहितेने आपल्या पतीवर केला आहे. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.याप्रकरणी प्रशांत बन्सीलाल महाजन (रा. सोनगीर, जि. धुळे) याचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३३ वर्षीय फिर्यादी महिलेचा विवाह ३ डिसेंबर २०१७ रोजी हिंदू रीतीरिवाजाप्रमाणे झाला होता. सुरुवातीचे काही महिने संसार सुरळीत सुरू असताना त्यानंतर पतीने नोकरी करून पगार घरी आणण्याचा दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. "मी तुला एकटा सांभाळू शकत नाही," असे सांगत वारंवार माहेराहून दहा लाख रुपये आणण्याची मागणी केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..फिर्यादी तीन महिन्यांच्या गरोदर असतानाही त्यांना मारहाण व शिवीगाळ करण्यात आली. मुलीच्या जन्मानंतरही छळ सुरूच राहिला. किरकोळ कारणांवरून वाद घालणे, आई-वडिलांचा अपमान करणे आणि पुन्हा संसार करायचा असेल तर सासूसमोर माफी मागण्याची अट घालण्यात आली. पतीची बदली बडोदा येथे झाल्यानंतरही आर्थिक कारणांवरून मानसिक व शारीरिक छळ सुरूच राहिला. सन २०२१ मध्ये पुण्यात आल्यानंतरही नोकरी करण्यासाठी दबाव टाकत दहा लाख रुपयांची मागणी करून घराबाहेर काढल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे..दरम्यान, आर्थिक अडचणीचे कारण सांगून पतीने फिर्यादीचे साडेसहा तोळे आणि मुलीचे दोन तोळे सोन्याचे दागिने घेतले. तसेच तिच्या नावावर दहा लाखांचे कर्ज काढून त्याचा वापर स्वतःसाठी केला आणि कर्जफेडीची जबाबदारी तिच्यावरच टाकल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याच काळात बेल्ट व क्रिकेटच्या बॅटने वारंवार मारहाण करण्यात आली. अनेकदा मध्यरात्री घराबाहेर काढून रात्रभर बाहेर बसण्यास भाग पाडले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rअखेर २ ऑगस्ट २०२५ रोजी पतीने कायमचे माहेरी पाठवून दिल्यानंतर पीडित महिलेने लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी प्रशांत महाजन यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.