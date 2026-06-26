पुणे

Pune Crime: १० लाख रुपये आण, नाहीतर...'; विवाहितेचा पतीवर छळ आणि मारहाणीचा आरोप, बेल्ट आणि क्रिकेट बॅट अन्..

Loni Kalbhor police register domestic violence and dowry case: दहा लाखांची मागणी, नोकरीचा दबाव आणि सोन्याचे दागिने हडप; विवाहितेची गर्भावस्थेतही बेल्ट व क्रिकेट बॅटने मारहाण, शेवटी पोलिसांत तक्रार
Demand for ₹10 Lakh Dowry, Physical Abuse: Husband Booked in Pune

Demand for ₹10 Lakh Dowry, Physical Abuse: Husband Booked in Pune

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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लोणी काळभोर : लग्नानंतर नोकरी करण्यासाठी सातत्याने दबाव टाकणे, माहेराहून दहा लाख रुपये आणण्याची मागणी करणे, शारीरिक व मानसिक छळ करणे, तसेच बेल्ट व क्रिकेटच्या बॅटने मारहाण करून घराबाहेर काढल्याचा गंभीर आरोप एका विवाहितेने आपल्या पतीवर केला आहे. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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