Baramati News : बारामतीत महिलेने गळफास घेतला; महिन्यात तिस-या महिलेने संपविले जीवन

बारामती - शहरातील महिलांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबत नसून एका शिक्षीकेने सोमवारी (ता. 7) राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या बाबत शहर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून तपास सुरु केला आहे. सोनाली दिलीपकुमार ठोंबरे (वय ३९, रा. श्रीरामनगर लेन क्रमांक १, जळोची, ता. बारामती) असे मृत महिलेचे नाव आहे..बारामतीत एकाच महिन्यात दोन युवती व एक महिला अशा तिघींनी आत्महत्या केल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. शहरातील जळोची येथील श्रीरामनगर परिसरात सोनाली यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याबाबत त्यांचे बंधू महावीर उत्तम ठोंबरे (वय ५७, रा. बोरी, ता. इंदापूर, सध्या रुईपाटी, ता. बारामती) यांनी बारामती शहर पोलिस ठाण्यात खबर दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनाली ठोंबरे यांनी सोमवारी सकाळी सुमारे आठच्या सुमारास राहत्या घरातील पंख्याच्या हुकाला नायलॉन दोरी व ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेतला. हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर परिसरातील नागरिक व नातेवाईकांच्या मदतीने त्यांना खाली उतरविण्यात आले. त्यानंतर तातडीने रुग्णवाहिकेतून उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, तेथील डॉक्टरांनी तपासणी करून उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले..हृदय पिळवटून टाकणारी चिठ्ठी....सोनाली यांनी एक चिठ्ठी लिहून कुटुंबाप्रती असलेला स्नेह दाखवून दिला. त्यांनी चिठ्ठीत नमूद केले आहे की, माझ्या सईची व समर्थची काळजी घ्या. समर्थ थोडा हट्टी आहे, पण त्यालाही नीट जपा. सई शांत आहे, तिची खूप काळजी घ्या. आईंना सांगा मुलांची नीट काळजी घ्या, त्यांना सोडून कुठेही जाऊ नका. दरम्यान आपल्या मृत्यूसाठी कोणालाही जबाबदार धरु नये, असेही चिठ्ठीत नमूद केलेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.