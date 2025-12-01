पुणे

Pune Crime : केटरिंग कामातील वादातून महिलेला शिवीगाळ; अल्पवयीन मुलीचा छळ; पोलिसांत गुन्हा दाखल!

Pune Harassment Case : लोणी काळभोर परिसरात एका महिलेकडून तिच्या अल्पवयीन मुलीचा छळ आणि स्वतःला शिवीगाळ झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे देण्यात आली आहे. पोलिसांनी POCSOसह संबंधित कलमान्वये गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
Minor Girl Targeted; Accused Allegedly Followed and Threatened

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

थेऊर : महिला मुकादमाने मजुर देण्यास नकार दिल्याचा राग मनात धरुन आचा-याने तिच्या मुलीचा विनयभंग करत महिलेस अश्लील शिवीगाळ व स्त्री मनास लज्जा उत्पन्न होणारे कृत्य केले आहे.पिडीतेने आचा-याविरोधांत तक्रार दिली आहे.याप्रकरणी २८ वर्षे वयाच्या केटरर्स मुकादम महिलेने दिलेल्या फिर्यादीवरून निलेश म्हात्रे (रा.लोणी काळभोर,ता.हवेली) याचे विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime
police investigation
Loni Kalbhor
women harassment
theur

