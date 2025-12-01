Pune Crime : केटरिंग कामातील वादातून महिलेला शिवीगाळ; अल्पवयीन मुलीचा छळ; पोलिसांत गुन्हा दाखल!

सुनील जगतापथेऊर : महिला मुकादमाने मजुर देण्यास नकार दिल्याचा राग मनात धरुन आचा-याने तिच्या मुलीचा विनयभंग करत महिलेस अश्लील शिवीगाळ व स्त्री मनास लज्जा उत्पन्न होणारे कृत्य केले आहे.पिडीतेने आचा-याविरोधांत तक्रार दिली आहे.याप्रकरणी २८ वर्षे वयाच्या केटरर्स मुकादम महिलेने दिलेल्या फिर्यादीवरून निलेश म्हात्रे (रा.लोणी काळभोर,ता.हवेली) याचे विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पिडीत महिला लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे हद्दीत १२ वर्षे वयाची मुलगी व ६ वर्षे वयाच्या मुलीसह राहण्यास आहेत.मुलगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत इयत्ता ५ मध्ये शिक्षण घेत आहे.त्यांचे पतीचा आठ महिन्यापुर्वी मृत्यू झाला आहे.तेव्हापासुन त्या परिसरातील मंगल कार्यालय तसेच इतर कार्यक्रमामध्ये आचाऱ्यांना लागणारे महिला मजुर पुरविण्याचे काम करतात. त्यांचे ओळखीचा आचारी निलेश म्हात्रे यास मागील सहा महिन्यापासुन त्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी महिला मजुरांचा पुरवठा करत होत्या.निलेश म्हात्रे मला तसेच माझ्या मुलांना ओळखतो.त्यांनी म्हात्रे यास आळंदी म्हातोबाची व इतर ठिकाणचे जेवणांचे कार्यक्रमांसाठी वेळोवेळी १०५ महिला मजुर पुरवले होते,त्यांचे पैसे बरेच दिवस त्याने दिले नव्हते..Akola Crime : विद्यार्थ्यांची बेदम मारहाण करून निर्घृणपणे हत्या.वारंवार पैसे मागितल्याने त्याने टप्या टप्याने पैसे दिले. त्याचेकडे आणखी १७ हजार ५०० रुपये येणे बाकी आहे.दिनांक २१ नोव्हेंबर रोजी म्हात्रे याने फोन करुन केटरींगचे कामासाठी महिला मजुरांची मागणी केली होती.त्यावेळी त्यास तुम्ही पैसे देत नाही म्हणून मी मजुर पुरवणार नाही असे सांगितले होते.याचा राग मनात धरुन त्याने शनिवार २२ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारांस पिडीतेची मुलगी शाळेतुन घरी चालत येत असताना,स्वामी समर्थ केंद्राजवळ,शनिमंदीर जवळचे रोडवर मोटार सायकलवर मुलीचा पाठलाग करुन,मोटार सायकल आडवी लावुन मुलीकडे वाईट नजरेने पाहुन मी तुझ्या सोबत वाईट करील असे बोलुन विनयभंग केला..त्यानंतर शनिवार(२९ नोव्हेंबर) रोजी दुपारचे सुमारांस पिडीत महिलेच्या घरासमोर येवुन तुला काय करायचे ते कर असे म्हणाला व अश्लील शिवीगाळ करुन तिच्या स्त्री मनास लज्जा उत्पन्न होणारे कृत्य केले आहे म्हणुन तिने निलेश म्हात्रे याचेविरुध्द तक्रार दिली आहे.लोणी काळभोर पोलीसांनी लैंगिक अत्याचारा पासुन बालकांचे संरक्षण कायदा कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक प्रल्हाद जगताप हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.