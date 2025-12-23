पुणे

नवऱ्याला सोडून प्रियकराकडे गेली, चार दिवसांत त्याचं खरं रूप समोर आलं; पुण्यातील महिलेबरोबर धक्कादायक घडलं...वाचा नेमकं प्रकरण?

Pune crime News : पुण्यातील 30 वर्षे विवाहित महिला नवऱ्याला सोडून प्रियकराकडे राहायला गेली. मात्र, चार दिवसांतच त्याचं खरं रूप समोर आलं. त्याने मारहाण करण्यास सुरुवात केली. याप्रकरणी आरोपी प्रियकराला अटक करण्यात आलं आहे.
shocking Pune crime

shocking Pune crime ( AI Image )

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

नवऱ्याला सोडून प्रियकराबरोबर केलेल्या महिलेला मारहाण करण्यात आली आहे. पुण्यात हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपी प्रियकराला अटकही करण्यात आली आहे. संदेश चोपडे असे प्रियकराचं नाव आहे. तसेच जखमी महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून तिच्यावर उपचार सुरु आहेत.

