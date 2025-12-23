नवऱ्याला सोडून प्रियकराकडे गेली, चार दिवसांत त्याचं खरं रूप समोर आलं; पुण्यातील महिलेबरोबर धक्कादायक घडलं...वाचा नेमकं प्रकरण?

नवऱ्याला सोडून प्रियकराबरोबर केलेल्या महिलेला मारहाण करण्यात आली आहे. पुण्यात हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपी प्रियकराला अटकही करण्यात आली आहे. संदेश चोपडे असे प्रियकराचं नाव आहे. तसेच जखमी महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून तिच्यावर उपचार सुरु आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील 30 वर्षे विवाहित महिला आणि आरोपी संदेश यांच्या प्रेम संबंध होते. मात्र महिलेच्या घरांच्यांचा त्याला विरोध होता. त्यामुळे त्यांनी दुसरीकडे तिचं लग्न लाऊन दिलं. पण लग्नानंतरही दोघे संपर्कात होते. काही दिवसांताच महिला नवऱ्याला सोडून प्रियकराबरोबर राहण्यास गेली. मात्र त्यानंतर तिला त्याचं खरं रूप समजलं. संदेशला पैशांची लालसा होती. त्यासाठी त्याने पीडितेकडे पैसे मागण्या सुरुवात केली..तुझ्या सासूच्या नावावर असलेलं घर विक आणि मला पैसे आणून दे अशी मागणी तो करू लागला. मात्र हे शक्य नसल्याचं तिने संदेशला स्पष्टपणे सांगितलं. गेल्या काही दिवसांपासून यावरूनच दोघांमध्ये खटके उडू लागले. अशातच गुरुवारी रात्री पुन्हा या गोष्टीवरून त्यांच्यात वाद झाला. हवा इतका पिकोपाला गेला, की संदेशने तिला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला त्याने बेल्टने तिच्यावर हल्ला केला त्यानंतर लोखंडी कुलूप डोक्यात घालून तिला जखमी केलं..तो इतक्यावरच थांबला नाही, तर त्याने पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकीही महिलेला दिली. दरम्यान महिलेने कशीबशी स्वतःची सुटका करत काळेवाडी पोलीस ठाणे गाठलं. तसेच आरोपी संदेश विरोधात तक्रार देखील केली. दरम्यान पोलिसांनी तिच्या तक्रारीनंतर संदेशविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्याला अटक केली आहे. तसेच तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून तिच्यावर उपचार सुरु आहेत. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.