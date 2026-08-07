Pune Crime : नोकरीचे आमिष दाखवून महिलेची पोर्तुगालमध्ये विक्री; आरोपींच्या तावडीतून महिला परतली भारतात

पुणे - सुपर मार्केटमध्ये दीड लाखाच्या नोकरीचे आमिष दाखवून एका २८ वर्षीय महिलेला पोर्तुगालमध्ये नेऊन वेश्या व्यवसायासाठी विकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अकरा लाख रुपये उकळून एजंटांनी तिची विक्री केली. आरोपींच्या तावडीतून धाडसाने सुटका करून भारतात परतलेल्या या महिलेने विमानतळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पुण्यातील एजंटांसह पोर्तुगालमधील आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..प्रतिमा भाटी (वय ३८), अमितकुमार झा (वय ४०, दोघे रा. मगरपट्टा सिटी, हडपसर), अजहर शेख, कपिल मिश्रा (दोघे रा. पुणे), वामसी, चैतन्य, हिममतसिंग, अनिलकुमार (सर्व रा. लिस्बन, पोर्तुगाल) अशी गुन्हा दाखल केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर येथील एक महिला नोकरीच्या शोधात होती.तिला डिसेंबर २०२५ मध्ये विमाननगर येथील एका कंपनीच्या सोशल मीडियाच्या पेजवर मुलांना परदेशात व्हिसा मिळाल्याने सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ दिसला. महिलेने त्यांच्याशी संपर्क साधल्यावर तिला पुण्यात बोलावून घेतले. युरोपमध्ये नोकरीचे आमिष दाखवून प्रतिमा भाटी, अजहर शेख आणि कपिल मिश्रा यांनी तिच्याकडून ११ लाख रुपये उकळले. मार्च २०२६ मध्ये तिच्या कागदपत्रांवर सह्या घेतल्या. परंतु नियुक्तीबाबत पत्र दिले नाही..महिलेला २१ मे २०२६ रोजी पोर्तुगालला पाठवण्यात आले. तेथे पोहोचताच चैतन्य, वामसी आणि हिम्मतसिंग यांनी तिचा पासपोर्ट हिसकावून तिला अज्ञात स्थळी डांबले. आणखी ४० हजार रुपये घेतल्यानंतर तिला पासपोर्ट परत करून ओदिमेरा गावात एका बिअर शॉपीमध्ये कामाला लावले. आरोपी अनिलकुमारने फोन करून मालकाला खूश ठेव असा सल्ला दिला. जून २०२६ मध्ये शॉपी मालकाने तिला घरी बोलावले. महिलेने विरोध करताच घरमालकाने, ‘मी एजंटांना पैसे देऊन तुला विकत घेतले आहे, नोकरीसाठी नाही. मी सांगेन त्या व्यक्तीसमवेत तुला जावेच लागेल,’ असे सांगत वेश्या व्यवसायासाठी दबाव आणला, असे फिर्यादीत म्हटले आहे..विक्री झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने पतीला फोनवरून कल्पना दिली. २९ जून २०२६ रोजी पहाटे तिने नजर चुकवून तेथून पळ काढला. स्पेनमार्गे विमानाने ती दिल्ली आणि नंतर नागपूरला पोहोचली. भारतात आल्यावरही आरोपींनी तिला व्हॉटसॲप कॉल करून तीन लाखांची खंडणी मागत पतीला जीवे मारण्याची धमकी दिली.याबाबत महिलेने गुन्हे शाखेत तक्रार दिली. त्यानुसार विमानतळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास गुन्हे शाखेच्या युनिट सातचे पोलिस निरीक्षक संंतोष सोनवणे करत आहेत. याप्रकरणी तपास सुरू असून, अद्याप कोणाला ताब्यात घेतलेले नाही, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.